Gemini Intelligence Duyuruldu: Android Artık İşletim Sistemi Değil, Yapay Zekâ Sistemi

Google, Android Show 2026’da Gemini Intelligence sistemini duyurdu. Android telefonlar; uygulamalar arasında işlem yapabilen, Chrome’da araştırma sürecini kolaylaştıran, formları dolduran, konuşmaları düzenleyen ve özel widget’lar oluşturabilen yapay zekâ özelliklerine kavuşacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Android Show 2026 kapsamında Android’in geleceğini baştan aşağı değiştirecek yeni yapay zekâ sistemi Gemini Intelligence’ı duyurdu. Şirketin aktardığına göre Android, artık yalnızca uygulamaların çalıştığı klasik bir işletim sistemi olmaktan çıkıp kullanıcının işlerini kolaylaştıran bir yapay zekâ sistemi hâline gelecek.

Bu yeni dönemle birlikte Android telefonlar, bazı işlemleri sizin yerinize takip edebilecek, web’de araştırma yaparken yardımcı olacak, formları otomatik dolduracak ve hatta dağınık konuşmalarınızı düzgün bir mesaja çevirebilecek. Özellikler bu yaz ilk olarak yeni Samsung Galaxy ve Google Pixel telefonlarda kullanıma sunulacak.

Uygulamalar arasında çok adımlı görevleri otomatikleştirecek

Gemini Intelligence’ın en dikkat çekici özelliği, farklı uygulamalar arasında sizin yerinize işlem yapabilmesi olacak. Yani Gemini yalnızca sorduğunuz soruya cevap veren bir asistan olmayacak; yemek siparişi, ulaşım, alışveriş veya ders hazırlığı gibi birden fazla adımdan oluşan işleri de yönetebilecek.

Google’ın verdiği örneklere göre Gemini, Gmail’deki bir ders listesinden gerekli kitapları bulup sepete ekleyebilecek ya da notlar uygulamasındaki alışveriş listesini teslimat sepetine çevirebilecek. Kullanıcı ise tüm süreci takip edecek ve son onayı yine kendisi verecek.

Chrome’da Gemini ile daha akıllı gezinti sunacak

Gemini Intelligence, Chrome tarafında da karşımıza çıkacak. Android cihazlara gelecek Gemini in Chrome özelliği sayesinde web sayfalarını özetlemek, farklı içerikleri karşılaştırmak ve araştırma sürecini daha hızlı tamamlamak mümkün olacak.

Bu özellik yalnızca “sayfayı özetle” seviyesinde kalmayacak. Google, Chrome’un bazı rutin web işlemlerinde kullanıcıya yardımcı olabileceğini söylüyor. Örneğin randevu oluşturma veya park yeri ayırtma gibi işlemler, Gemini desteğiyle çok daha az uğraştırıcı hâle gelebilecek.

Formları tek dokunuşla dolduracak

Google’ın otomatik doldurma sistemi de Gemini ile daha akıllı bir hâle geliyor. Bugüne kadar şifre, adres veya kart bilgisi gibi temel alanlarda çalışan Autofill, artık daha karmaşık formları da kullanıcının bağlı uygulamalarındaki bilgilerden yararlanarak doldurabilecek.

Buradaki en önemli detaylardan biri ise kontrolün kullanıcıda kalacak olması. Google, Gemini ile Autofill bağlantısının tamamen isteğe bağlı olacağını belirtiyor. Yani bu özelliği kullanıp kullanmamak sizin tercihiniz olacak ve ayarlardan kapatılabilecek.

Konuşulanları düzenli metne dönüştürecek

Gemini Intelligence’ın Gboard’a getireceği yeni özelliklerden biri Rambler olacak. Bu özellik, günlük hayatta yaptığımız gibi dağınık ve doğal şekilde konuştuğumuz cümleleri daha düzenli, kısa ve anlaşılır mesajlara dönüştürecek.

Yani konuşurken “ıı”, “şey”, “yani” gibi ifadeler kullansanız veya cümlenin ortasında fikrinizi değiştirseniz bile Rambler önemli kısımları ayıklayacak. Ortaya da gönderilmeye hazır, daha temiz ve daha profesyonel görünen bir metin çıkaracak.

Özel widget’lar oluşturmanızı sağlayacak

Google, Android’in en sevilen özelliklerinden widget’ları da yapay zekâ ile yeniliyor. Create My Widget adlı yeni özellik sayesinde kullanıcılar, istedikleri widget’ı yalnızca tarif ederek oluşturabilecek.

Örneğin “Her hafta yüksek proteinli üç yemek önerisi göster” dediğinizde buna uygun bir widget hazırlanabilecek. Ya da bisiklet sürüyorsanız yalnızca rüzgâr hızı ve yağmur ihtimalini gösteren özel bir hava durumu paneli oluşturabileceksiniz.

Yapay zekâ odaklı arayüzle dikkatinizi dağıtmayacak

Gemini Intelligence yalnızca yeni araçlardan ibaret olmayacak. Google, Android’in arayüzünü de yapay zekâ odaklı şekilde yenileyecek. Material 3 Expressive üzerine kurulan yeni tasarım dili, animasyonları ve görsel geçişleri daha işlevsel hâle getirecek.

Kısacası Google, Android’i yalnızca daha “akıllı” görünen bir sisteme değil, gerçekten sizin yerinize bazı işleri üstlenebilen bir ekosisteme dönüştürmek istiyor. Gemini Intelligence ile Android telefonlar artık komut verdiğiniz, takip ettiğiniz ve gerektiğinde son onayı verdiğiniz daha proaktif cihazlara dönüşecek.

