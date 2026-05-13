Android Telefonlara Adobe Premiere Geliyor: İşte Herkesi Influencer Yapacak Yeni Özellikler!

Android 17 ile birlikte içerik üreticilerini sevindirecek bir dizi özellik Android telefonlara geliyor.

Android 17, içerik üreticilerini doğrudan hedef alan yeni özelliklerini duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte şirket daha az uygulamayla daha fazla yaratıcılığı ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Video çeken, düzenleyen, paylaşan ve ardından yorumlarla ilgilenen milyonlarca kullanıcı için hazırlanan yeni araçlar; özellikle sosyal medya üreticilerinin işini ciddi anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Üstelik işin içinde elbette yapay zekâ da var.

Tepki videolarını çekmek artık çok daha kolay

Yeni gelen “Screen Reactions” özelliği, özellikle TikTok ve Reels kültürünü seven kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Bu özellikle kullanıcılar aynı anda hem ekranlarını hem de kendi görüntülerini kaydedebilecek. Yani artık ayrı uygulama açma, yeşil perde kurma veya karmaşık montajlarla uğraşma derdi azalıyor.

Trend bir videoya tepki verirken ya da sosyal medyada dolaşan ilginç yorumları gösterirken, kullanıcı kendi yüzünü doğrudan videonun üzerine ekleyebilecek. Özellik ilk etapta Google Pixel cihazlarında yayınlanacak.

Instagram deneyimi Android’de güçleniyor

Meta ile yapılan iş birliği sayesinde Instagram tarafında Android kullanıcılarını sevindirecek birçok yenilik geliyor.

Bunların arasında Ultra HDR desteği sayesinde daha canlı renkler, dâhili video sabitleme sistemi ve düşük ışıkta daha iyi çekim sağlayan Night Sight entegrasyonu yer alıyor.

Google ayrıca “çekimden paylaşıma” kadar olan süreci de optimize ettiğini söylüyor. Şirketin paylaştığı verilere göre Android amiral gemisi telefonlardan Instagram’a yüklenen videolar artık kalite açısından rakip platformlarla aynı seviyeye, hatta bazı durumlarda daha üst noktaya çıkabiliyor.

Yapay zekâ ile tek dokunuşta düzenleme

Instagram Edits uygulamasına gelen yeni araçlar ise doğrudan üreticilerin zaman kazanmasına odaklanıyor.

Öne çıkan özelliklerden biri “Smart Enhance”. Sistem, cihaz üzerindeki yapay zekâyı kullanarak fotoğraf ve videoları tek dokunuşla daha kaliteli hâle getirebiliyor.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise ses ayrıştırma sistemi. Rüzgâr sesi, arka plan gürültüsü ya da videoya yanlış anda giren bir ses… Uygulama artık bunları ayırabiliyor ve kullanıcıya sadece istediği sesleri öne çıkarma şansı sunuyor. Kısacası “Videoyu baştan çekelim” dönemi yavaş yavaş geride kalacak gibi.

Android'ler mobil kurgu stüdyosuna dönüşüyor

Google’ın hedefi artık sadece bir telefon işletim sistemi olmak değil. Şirket, Android cihazları doğrudan profesyonel içerik üretim aracı hâline getirmek istiyor.

Bu kapsamda Adobe Premiere uygulamasının da yakında Android’e geleceği açıklandı. Kullanıcılar, YouTube Shorts videoları için özel şablonlara ve efektlere doğrudan telefondan erişebilecek.

