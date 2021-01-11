Ankara’da Gerçekleşen Depremin Ürkütücü Sesi Kaydedildi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, dün gece Ankara'da gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki depremin korkutucu sesini kaydetti.

Geçtiğimiz pazar günü saat 22.50 sularında Ankara’da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kalecik olarak belirlenen depremin şiddeti, Kandilli Rasathanesi tarafından 4,5 büyüklüğünde kaydedilirken, Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, depremin kaynağından 66 kilometre uzaklıkla bulunan Çankırı’da depremin yaydığı sinyalleri işitilebilir bir ses kaydına dönüştürdü. Depremin ürkütücü sesi, tok ve derin olacak şekilde nitelendirildi.

Gerçekleşen depremin korkutucu sesi:

Livaoğlu, 4,5 büyüklüğündeki depremin ses kayıtları için şu ifadelerde bulundu: "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içerisinde sönümleniyor."