Türkiye'de Annelerin Ne Kadar Sık Oyun Oynadıkları Açıklandı

Oyun sektörü o kadar genişledi ki artık anneler bile günün en az bir bölümünü oyun oynayarak geçiriyorlar. Mobidictum tarafından yapılan anket sonuçlarına göre anneler en çok akıllı telefonlarında mobil oyun oynuyorlar. Anket sonuçlarına gelin yakından bakalım ve gamer annelerin oranlarını görelim.

Oyun oynayan kişileri genel olarak genç erkekler olarak düşünürüz. Son zamanlarda başarılarıyla adlarını duyuran kadın esporcular ise bu önyargıyı tamamen ortadan kaldırdılar. Peki ya anneler? Kendi işiyidi, çocuktu, ev işleriydi derken annelerin pek oyun oynamadıklarını düşünebilirsiniz ancak Mobidictum tarafından yapılan ankete göre annelerin büyük bir bölümü gerçek birer oyunsever.

Ankete göre akıllı telefonlarında mobil oyun oynayan annelerin sayısı bir hayli yüksek. Bu kesimin büyük bir bölümü 50 yaş altı genç ve küçük çocuğu olan annelerden oluşuyor. Mobil oyun oynama nedenleri ise çoğu zaman rahatlamak ve eğlenmek. Yani oyun oynamak bir nevi terapi görevi görüyor diyebiliriz. Gelin anket sonuçlarına biraz daha yakından bakalım ve gamer annelerin oyun oynama alışkanlıklarını görelim. Katılımcılar, birden fazla seçenek tercih edebilmişlerdir.

Annelerin büyük bir bölümü akıllı telefonlarında oyun oynamayı tercih ediyorlar:

Mobidictum tarafından yapılan ankete katılan annelerin %87.1’i akıllı telefonları üzerinden mobil oyun oynadıklarını söylediler. Bu annelerin %51.8’i öğle aralarında ya da molalarda oyun oynadıklarını, %41.9’u televizyon izlerken oyun oynadıklarını ve %41.5’i ise uyumadan önce oyun oynadıklarını söylediler.

Bilgisayardan oyun oynayan annelerin oranı %63.9, konsoldan oyun oynayan annelerin oranı %54.2, tabletten oyun oynayan annelerin oranı %54.2 ve taşınabilir oyun konsollarından oyun oynayan annelerin oranı %54.2 olarak görülüyor.

Akıllı telefondan oyun oynayan annelerin %44.9’u günde birçok kez, %31.4’ü her gün, %7.1’i haftada bir, %3.7’si ise günde birden çok kez oynadıklarını söylediler. Tablet, konsol ve bilgisayarda oyun oynayan anneler ise günde birçok kez olmasa da her gün oyun oynadıklarını söylediler.

Genç anneler mobil oyun tercih ediyorlar:

Ankete katılan ve akıllı telefonlarından mobil oyun oynadıklarını söyleyen annelerin %34.9’u 25 - 34 yaş arasında, %32.2’si ise 35 - 44 yaş arasında. Bu annelerin %53.3’ü iki çocukları olduğunu ve yine %53.3’ü çocuklarının 6 - 11 yaş arasında olduğunu söylediler. Yani genç ve küçük çocuğu olan anneler arasında akıllı telefonlardan mobil oyun oynamak revaçta diyebiliriz.

%87.1’i temsil eden mobil oyunsever annelerin %25.8’i tek oturumda 30 - 60 dakika oyun oynadıklarını söylediler. Bu annelerin %20.9’u ise tek oturumda 1 - 2 saat mobil oyun oynuyorlar.

Oyun oynamak anneleri mutlu ediyor:

Ankete katılan ve oyun oynadığını söyleyen annelerin %65.5’i eğlenmek için mobil oyun oynadıklarını, %54.4’ü rahatlamak için mobil oyun oynadıklarını, %40.6’sı ise ruh hallerini iyileştirmek için mobil oyun oynadıklarını söylediler.

Oyun oynayan annelerin %44.1’i mobil oyun oynarken rahat hissettiklerini, %28.9’u ise mobil oyun oynarken mutlu hissettirdiklerini söylediler. Ankete katılan ve oyun oynayan annelerin bu tür olumlu hislere kapılması mobil oyunların insanları mutlu ettiğini net bir şekilde gösteriyor.

Tüm bu sonuçlar ne anlama geliyor?

Mobidictum tarafından yapılan anketin gösterdiği ilk sonuç, oyun dünyasında hedef kitle olarak kabul edilmeyen annelerin aslında tam da mobil oyun dünyasının kalbini oluşturduklarıdır. Bu sonuçlar, ilerleyen günlerde oyun dünyasının anne odaklı çalışmalar yapmasının da önünü açabilir.

Oyun oynadığını söyleyen annelerin genç ve küçük çocuklara sahip olması ise yeni kuşak çocukların annelerinden oyun oynamamaları konusunda baskı görmeyecekleri umudunu yeşertiyor. Bu annelerin çocuklarının ileride başarılı esporcular olmamaları için hiçbir neden yok.

Oyun oynamak için en çok akıllı telefonların tercih ediliyor olması, mobil oyun dünyasının başarısını gösteriyor. Aynı zamanda annelerin büyük bir bölümünün rahatlamak, eğlenmek ve iyi hissetmek için oyun oynaması, mobil oyunların oyuncular için bir nevi terapi görevi yaptığını da gözler önüne seriyor.

Anket yalnızca annelerin oyun alışkanlıklarını inceliyor. Dışarı çıkma sıklıkları, sosyal aktiviteleri, ruh halleri gibi diğer detaylar incelenmediği için oyun oynadığını söyleyen annelerin yalnızlıktan ve sıkıntıdan mı yoksa kişisel bir meraktan mı oyun oynadıklarını bilemiyoruz.

Mobidictum tarafından yapılan anket sonuçlarına göre annelerin ne kadar sıklıkla oyun oynadıklarını gördük ve bu sonuçlar üzerinden genel bir değerlendirme yaptık. Eğer bir anneyseniz oyun oynama alışkanlığınızı yorumlarda anlatabilirsiniz.