Anne Sütündeki Antikorlar Bebekleri COVID-19'dan Koruyabilir

Yeni bir araştırma, anne sütünden bebeğe geçen antikorların COVID-19’u iyileştirebilecek seviyede olduğunu ortaya koydu. Pfizer, Moderna veya Johnson & Johnson aşılarından kazanılan bağışıklığın anne sütüne geçmesi, özellikle 1 yaşından küçüklerin virüse karşı olan az miktardaki hassasiyetini tamamen ortadan kaldırabilir.

COVID-19’la savaşmak için şu an elimizde bulunan en güçlü ve hatta tek etkili silah, aşılar. Bunun yanı sıra virüse karşı bağışıklık geliştirme konusunda yeni bilgiler edinmek için araştırmalar sürüyor. Yeni bir araştırma ise bebeklerin anne sütüyle aldığı antikorların hastaları tedavi edebilecek seviyede olduğunu söylüyor.

Daha önce yapılan bir araştırma, COVID-19 aşısı olmuş annelerin sütünde koronavirüse özgü antikorlar oluştuğunu göstermişti. Araştırmacılar, bu kez bebeklere emzirme yoluyla geçen antikorların COVID-19 hastalarını tedavi edebilecek nitelikte olduğunu ortaya koydu. Bu bilgi, virüsün hasta ettiği bebeklere uygulanan tedavileri güncelleyebilir.

Aşılı anne, koronaya dayanıklı bebek mi demek?

Bilindiği üzere COVID-19, belli bir yaşın altındaki bireylerde pek etkili değil. Delta varyantı her ne kadar sınırı 30’lu yaşlara düşürmüş olsa da çocuklar ve bebekler, ciddi risk altında değiller. Ancak bir bebeğin koronavirüs nedeniyle hasta olması durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyulabiliyor. 1 yaş altında bu tip durumların görülme sıklığı ise 10’da 1 civarında.

Söz konusu araştırma dahilinde yapılan ölçümler, antikor sahibi kadınların 10 ay kadar antikor üretmeye devam edip bunu sütlerinde taşıdıklarını ortaya koydu.

Çalışmada Pfizer, Moderna veya Johnson & Johnson aşılarıyla aşılanan 50 kadının COVID-19’a karşı geliştirdiği antikorların anne sütüne geçişi araştırıldı. Gözlemin yapılacağı sıradaki aşı ise AstraZeneca. Araştırmanın sonuçlarını Küresel Emzirme Sempozyumu'nda sunan New York Mount Sinai hastanesinden Dr. Rebecca Powell, "Emzirmeye devam ederseniz, sütünüzdeki antikorları vermeye devam edersiniz" ifadelerini kullandı.