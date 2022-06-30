Marvel'ın karınca kahramanı Ant-Man, yayınlanan bir klipte malum soruya cevap verirken görüldü. O malum soru, Ant-Man'in neden küçülüp Thanos'un poposuna girip büyüyerek onu öldürmediğiydi.

Marvel’ın Sinematik Evren’e taşıdığı en yeni süper kahramanlardan olan Ant-Man, evrenin ucunda Thanos olan hikâyesinin şimdilik sonlanmasının ardından bile akıllarda oluşan bazı sorulara cevap vermemişti. Bu sorulardan birisiyse özellikle bu kadar küçük bir hale dönüşen bir karakterin nasıl ‘bazı yollarla’ ana düşmanlarını alt edemediğiydi.

İşte bugün, Marvel’ı Marvel yapan çoğu şeyden arınmış şekilde bu sorulardan birisine cevap verildi. Disney'in Wish gemisinde gösterilen yeni bir kısa klipte Ant-Man, yüz milyonların merak ettiği o malum soruyu cevapları: Neden küçülüp Thanos’un poposuna girmedi?

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Ant-Man'in malum soru hakkındaki açıklaması:

Wasp ile birlikte ekran karşısında açıklama yapan Ant-Man, “Etrafta küçülüp, ‘içeri girip’ Thanos’u gerçekten yaratıcı bir yolla neden öldürmediğim hakkında pek çok şey duydum. Öncelikle, bu iğrenç. İkinci olarak, bu sanıldığından daha karmaşık. Açıklamama izin verin.” ifadelerini kullandı.

Ant-Man’in bu sözlerinin ardından ise Wasp ‘Eğer zamanımız olsaydı’ diyerek araya giriyor ve aslında sorunun cevabı yine bir nebze verilmiyor. Özellikle süper kahramanları daha farklı bir anlayışla ele alan The Boys dizisinde benzer bir sahne yer almışken, Marvel’dan gelen bu klip de haliyle The Boys hayranlarının paylaşımın altında toplanmasına neden oldu. Tabii dizideki o sahneyi bazı anlaşılabilir nedenlerden ötürü buraya koyamıyoruz.

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