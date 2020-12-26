Lisedeki Yolcu Uçağına 750 Bin TL'lik Simülatör Eklendi

Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki Boeing 747-400 yolcu uçağı bir simülatöre kavuştu. Lise bahçesindeki uçağın kokpitine 750 bin TL'ye mâl olan bir simülatör eklendi.

Bundan 4 yıl önce Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ülkemizin ilk tematik meslek lisesi olarak açılmıştı. Havacılık alanındaki projeleriyle eğitim hayatına devam eden lise, daha önce bünyesine kattığı hava araçlarıyla gündeme gelmişti.

Lise, 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağını ve Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağını bahçesine yerleştirmişti. Lise, son olaraksa pek çok havacılık hayranının deneyimlemek istediği uçuş simülatörünü bünyesine kattı.

750 bin TL'lik uçuş simülatörü bahçedeki uçağa eklendi:

Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile yaptığı görüşmeler sonucunda simülatör için 750 bin TL'lik destek aldı. Bu destekle birlikte alınan simülatör, okul bahçesindeki yolcu uçağının kokpitine 1 aylık çalışma sonucunda yerleştirildi.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için tüm imkânları seferber ettiklerini ve okulun Türkiye'de bir örneğinin olmadığını söyledi. Hoplar, koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından oluşturacakları bir programla tüm okullardaki öğrencilerin bu simülatörle uçuş deneyimi yaşayacağını açıkladı.

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, simülatörden önce son olarak Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca kullanılan ve uçuş ömrünü tamamlayan F4 E Phantom tipi savaş uçağını bahçesine eklemişti. Uçak, Türk Hava Kuvvetleri ile iletişime geçilerek parçalara ayrılıp 3 tırla Antalya'ya getirilmiş ve temmuz ayında bahçeye yerleştirilmişti.