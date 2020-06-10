Antarktika Kıyılarında Sıra Dışı Bir Oyuk Keşfedildi

Antarktika’nın keşfedilişinin 200. yıldönümü nedeniyle Antarktika’da yeni araştırma bir araştırma yapan Rusya’nın oşinografik gemisi, Antarktika’da 800 metrelik sıra dışı bir oyuk keşfetti.

Keşfedilen son kıta olan Antarktika’nın keşfinin bu yıl, 200.yıldönümü kutlanıyor. Rusya’dan araştırmacılar, buzul kıtanın keşfinin 200. yıldönümünü, kıtada yaptıkları yeni bir araştırmayla şereflendiriyorlar.

Rus araştırmacılar, Rusya Deniz Kuvvetleri’nin oşinografik gemisi Amiral Vladimirskiy ile Antarktika’da araştırma yapıyorlar. Rusya Coğrafya Derneği’nden yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, çalışmaları sırasında Antarktika kıyısında 800 metrelik bir oyuk keşfettiler.

Rusya Coğrafya Derneği’nden keşifle ilgili yapılan açıklamada, “Araştırma ekibi, I. Aleksandr Toprakları ve Bellingshausen Körfezi'nin hemen yakınında 800 metrelik bir oyuk keşfetti. Kıyı bölgesinde böyle bir fenomen nadir bulunur” denildi.

Antarktika kıyılarında bulunan bu oyuklar, buzdağları ve buzulların kayması sonucunda oluşuyor. Amiral Vladimirskiy gemisindeki araştırma ekibinin lideri Yüzbaşı Oleg Osipov, Bellingshausen Denizi’nin kıyıya yakın tabanında oluşmuş çok sayıda derin oyuk bulunduğunu açıkladı.

Rus araştırmacılar, oyuğun keşfiyle beraber I. Petro adasının koordinatları ve I.Aleksandr Toprakları ve Rothschild Adası’nın kıyı şeridinin konumunu da belirledi. Yapılan açıklamaya göre araştırmanın sonuçları, 14 deniz haritasında değişiklikler yapılmasını sağladı.