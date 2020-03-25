Bilim insanları, Antarktika’daki buz tabakasında hasar fark etti. Söz konusu hasar, sıcaklığa karşı iklimsel bir değişikliğin göründüğü ve uzun bir süre boyunca deniz seviyelerini yaklaşık beş metre yükseltme potansiyeli olan bir bölgede bulundu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) IceBridge görevi kapsamında Denmar buzulu üzerinde bir uçuş yapıldı. Buzulda kayma meydana geldiği görüldü. Yeni araştırmalara göre, potansiyel olarak trilyonlarca buzun okyanusa doğru kayabileceği belirtildi.

Denmar buzulu, Antarktika’nın doğusunda bulunuyor. Buzul, okyanusa dökülmeden önce buz tabakasındaki kanyondan akan yaklaşık 19 kilometre genişliğinde bir buz nehri etrafında bulunan tabaka olarak ön plana çıkıyor ve yaklaşık 3 kilometre derinliğinde bir çukur olarak biliniyor. NASA’dan bilim insanı Virginia Brancato, “Buzul yatağının konfigürasyonu, bunu Doğu Antarktika'daki en zayıf noktalardan biri haline getiriyor. Doğu Antarktika'ya bir bütün olarak bakmam gerekirse, bu bölgedeki en savunmasız nokta burası” dedi.

Denmar buzulunda kayma yaşandı:

Şimdiye kadar, bilimsel dikkat çoğunlukla Batı Antarktika buz tabakası üzerindeydi. Çünkü Batı Antarktika'daki birçok buzul, en önemlisi milyonlarca dolarlık uluslararası bir araştırma görevinin konusu olan büyük Thwaites buzulu, ılık okyanus suyunun altından kesildiklerinden dolayı hızla buz kaybediyor.

Ancak Doğu Antarktika'nın daha fazla buzu serbest bırakma potansiyeli var ve buzulların bir kısmı, bilim insanlarının “deniz buz tabakası kararsızlığı” olarak adlandırdığı Batı Antarktika'daki buzulları etkileyen aynı sürece karşı savunmasız olabilir. Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden buzulbilimci Helen Amanda Fricker, “Doğu Antarktika'daki buz deposu, Batı Antarktika buz tabakasının dokuz katı” bilgisini paylaştı.

Denmar buzulu halihazırda 250 milyar tondan fazla buz kaybetti. Araştırmacılar, bu kaybı deniz seviyesi artışının yarım milimetreden biraz daha fazlasına eşdeğer olduğunu hesapladı. Ancak, buzul tüm yeraltı kanyonunda geriye doğru seyahat ederse 540 trilyon ton buz kaybı potansiyeli var. Bu noktada erime Antarktika'nın Aurora Yeraltı Havzası olarak adlandırılan kritik bir alanına ulaşabilir.

Antarktika Buz Tabakası, Dünya'nın iki kutup buz tabakasından birisi ve Antarktika kıtasının yaklaşık yüzde 98'ini kaplıyor, aynı zamanda 26,5 milyon metreküp buz içeriyor.