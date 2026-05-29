Anthropic Trilyon Dolarlık Şirket Oluyor: Rekor Yatırım Hamlesi!

Yapay zekâ şirketi Anthropic, yeni yatırım turunda 65 milyar dolar fon topladığını duyurdu. Şirketin değeri 965 milyar dolara ulaşırken, Anthropic halka arz öncesinde OpenAI'ı geride bırakmayı başardı.

Deniz Şen

Anthropic, Series H yatırım turunu tamamladığını ve 65 milyar dolar yeni yatırım aldığını açıkladı. Yatırımın ardından şirketin değerlemesi 965 milyar dolara yükselerek teknoloji sektörünün en değerli özel şirketlerinden biri hâline geldi.

Şirketin ulaştığı yeni değerleme, OpenAI'ın mart ayında ulaştığı 852 milyar dolarlık seviyenin de üzerine çıkıyor. Bu gelişme, yapay zekâ sektöründeki rekabetin artık yalnızca teknoloji alanında değil, yatırımcıların gözünde de yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.

Anthropic'in değeri 965 milyar dolara ulaştı

TechCrunch'ın aktardığı bilgilere göre Anthropic'in son yatırım turu, şirketin halka arz öncesindeki son büyük özel yatırım turu olabilir. Yeni yatırım sonrasında şirketin değeri 965 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Anthropic, yalnızca birkaç ay içinde değerini katlamayı başardı. Şirket şubat ayında gerçekleştirilen yatırım turunda yaklaşık 380 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Yatırım turuna dev fonlar katıldı

Yatırım turuna Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Capital Group ve Coatue gibi önemli yatırımcılar liderlik etti. Ayrıca Fidelity, Blackstone ve Brookfield gibi büyük kurumsal yatırımcılar da tura katılan isimler arasında yer aldı. Anthropic, elde ettiği yeni kaynağı yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi, daha fazla işlem gücü sağlanması ve ürünlerini ölçeklendirmek için kullanacağını belirtiyor.

Anthropic'in son yatırım turunun ardından gözler şirketin olası halka arz sürecine çevrildi. Sektör kaynakları, şirketin uzun süredir halka arz hazırlıkları yaptığını ve bu yatırım turunun borsaya açılmadan önceki son büyük finansman adımı olabileceğini öne sürüyor.

