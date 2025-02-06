AnTuTu'nun 2025'in Ocak ayını ele aldığı yeni mobil performans testi sonrası zirvedeki android telefon belli oldu.

AnTuTu her ay olduğu gibi geride bıraktığımız Ocak ayında da amiral gemisi telefonlarının performans testi sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçları önemli kılan husus ise 2025'in ilk performans testi sonuçları oluşu ve zirvedeki telefon sizleri şaşırtabilir.

Testleri mevcut en güçlü iki mobil işlemci olarak kabul edilen Snapdragon 8 Elite ve MediaTek Dimensity 9400 domine ederken, zirveyi Dimensity 9400'den gücünü alan vivo X200 Pro Satellite Edition üstlendi.

vivo X200 Pro, Ocak 2025'in en güçlü Android telefonu oldu

İkinci ve üçüncü sırada Snapdragon 8 Elite'den gücünü alan OnePlus Ace 5 Pro ve Red Magic 10 Pro+ yer alırken, ilk üçteki hiçbir telefon ne yazık ki Türkiye'de resmî olarak satılmıyor.

Bilmeyenler için AnTuTu, telefonları CPU, GPU, RAM ve depolama üzerinde bir dizi teste sokarak her biri için donanım puanı verir. Bu testler, cihazın çeşitli koşullar altındaki verimliliğini ölçmek için gerçek dünyadaki görevleri ve uygulamaları simüle eder.

Yine de AnTuTu puanının bir akıllı telefonun genel performansının mutlak bir ölçüsü olmadığını çünkü ekran kalitesi, kamera özellikleri, pil ömrü ve yazılım optimizasyonu gibi faktörlerin kıyaslamada hesaba katılmadığını belirtelim.