Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, ARM ile olan lisans anlaşmazlığının tamamen çözüldüğünü açıkladı. Firmalar, kaldıkları yerden çalışmaya devam edecekler.

Yarı iletken sektörü, geçtiğimiz yılın sonlarında önemli bir krize ev sahiplği yapmıştı. Yarı iletkenler için lisans sağlayan ARM, en çok da mobil cihazlar için işlemciler üreten Qualcomm ile anlaşmazlığa düşmüş, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Aralık ayının sonlarında sizlerle paylaştığımız bir haberde ise mahkemenin, Qualcomm lehine karar verdiğinden bahsetmiştik. Yani ARM, istese de Qualcomm'un lisans anlaşmasını iptal edemeyecekti.

ARM, yenilgiyi kabullendi

Qualcomm, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği hissedarlar toplantısında konuyla ilgili önemli bir bilgi verdi. ARM'ın, 5 Ocak 2025'te kendilerine ulaştığını söyleyen Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, lisans anlaşmasının iptali gibi bir tartışmanın artık sona erdiği bilgisinin paylaşıldığını belirtti. Yani ARM, mahkemeden çıkan karara paralel olarak Qualcomm ile olan anlaşmazlık meselesini rafa kaldırmıştı.

Tabii bu ikili arasındaki sorunlar kolay kolay bitecek gibi görünmüyor. Mesela bu kez de Qualcomm, ARM'ı mahkemeye vermeyi planlıyor. Şirketin iddiasına göre ARM, bazı sorumluluklarını yerine getirmiyor. Ancak burada neler olacağını konuşmak için çok erken. Çünkü ARM'a göre bu dava, 2026'nın ilk yarısından önce gündem olmayacak.