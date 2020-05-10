Nisan Ayının En İyi Fiyat/Performans Telefonları Belli Oldu

AnTuTu, nisan ayının en iyi 7 fiyat/performans telefonu listesini açıkladı. Listeyi, tıpkı beklendiği gibi Honor, Redmi ve Vivo modelleri oluşturdu. Listenin ilk iki sırası, zirvedeki yerini korumayı başaran modeller oldu.

AnTuTu, geçtiğimiz nisan ayının en iyi fiyat/performans oranına sahip 7 akıllı telefon modelini açıkladı. Fiyatı olarak 212 dolar yani 1502 TL’nin altındaki modeller listeye dâhil edildi. Tabii ki listenin tamamını Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin cihazları oluşturdu.

Listede yer alan telefonların fiyat/performans oranları, cihazların AnTuTu skorları ve Çin’deki resmi fiyatı göz önünde bulundurularak hesaplandı. Tabii AnTuTu’nun puanlarının güvenirliği konusunda şüpheler olsa da bu tür listelere belli bir perspektiften bakmamıza da yardımcı oluyor.

Nisan ayının en iyi fiyat/performans telefonları

Nisan ayının listenin lideri konumunda Hono 9X’in Çin varyantı bulunuyor. Cihaz, en iyi fiyat/performans segmentinde liderlik konumunu koruyor. Honor 9X’in donanım özelliklerine bakıldığındaysa Kirin 810 SoC, 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama alanı bulunuyor. Cihaz, Çin’de 1.199 yuandan (1.201 TL) satışa çıkmıştı.

Listenin ikinci sırası da nisan ayında değişmeyenler arasında bulunuyor. Redmi Note 8 Pro, nisan ayında da ikinci sıradaki yerini koruyor. Note 8 serisi Pro ve T varyantları da dâhil olmak üzere piyasadaki en popüler orta segment modeller arasında bulunuyor. Xiaomi, dünya genelinde 30 milyonu aşkın Redmi Note 8 serisi satışı başarısını yakaladı.

Listenin zirve ve zirve ortağının hemen arkasından Hono Play 4T geliyor. Listenin kalanını ise sırasıyla Redmi Note 8, Vivo Z5x, Vivo Z5 ve Vivo Y5s oluşturuyor. Böylelikle Nisan ayında 2 Honor, 2 Redmi ve 3 Vivo modeli listeye girmiş oluyor. Sizce bu listede başka hangi telefonlar olabilirdi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.