AnTuTu, Nisan Ayının En İyi Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu, geçtiğimiz ay en iyi performans gösteren 10 akıllı telefonu açıkladı. Listede bir önceki aya göre değişiklikler bulunsa da ilk sırada yine Find X2 Pro bulunuyor. Listedeki tüm cihazların ortak özelliğiyse hepsinin Snapdragon 865 kullanması.

En popüler telefon değerlendirme platformlarından olan AnTuTu, nisan ayının en iyi 10 akıllı telefonunu sıraladı. Listeye girmeyi başaran 10 telefonun tek bir ortak yönü var; o da işlemcileri. Listedeki tüm bu amiral gemisi telefonlar, Snapdragon 865 işlemciyle güçlendirilmiş. Bu da onları diğer telefonlara göre bir adım öteye taşıyor. Mart ayındaki listeye göre de bazı değişiklikler de bulunuyor. Mart ayında listeye giremeyen birkaç telefon bu kez listeye adını yazdırmayı başarmış durumda.

Snapdragon 865 kullanan yeni cihazların piyasaya çıkmasından dolayı listede değişiklik olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. iQOO Neo 3 ve OPPO Ace 2; Xiaomi Mi 10 ve Black Shark 3'ü listenin dışına iterek adlarını listeye ekletmeyi başardı. OPPO Find X2 Pro, hâlâ listeyi domine etmeye devam ediyor. 607.147 puan almayı başaran telefon, ikinci ayında da ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

AnTuTu'da nisan ayında en iyi performans gösteren 10 Android telefon:

Listenin ikinci sırasında yine OPPO'nun amiral gemilerinden biri olan Find X2 karşımıza çıkıyor. Find X2, Mi 10 Pro'nun yerini alarak ikinci sıraya oturmuş durumda. Bu telefonun yükselişinde bu ay aldığı güncellemenin etkili olduğu düşünülüyor. Listenin üçüncü sırasındaysa listeye yeni girmeyi başaran telefonlardan biri olan iQOO Neo3'ü görüyoruz. Geçtiğimiz ayın ikincisi Mi 10 Pro ise bu ay 4. sırada kendine yer bulmayı başarmış.

AnTuTu, daha yüksek ekran yenileme hızının (90/120 Hz veya daha fazla) ve daha hızlı taşınabilir belleğin (UFS 3.1 ya da 3.0) daha iyi performans göstereceğini de belirtti. Ayrıca yazılım optimizasyonunun da önemini açıklayan AnTuTu, Black Shark 3 Pro'nun çok güçlü özellikleri olmasına rağmen neden listenin en altında olduğunu açıklar nitelikte bir bilgi vermiş oldu.