Apex'te Çoğu Kimsenin Görmediği Bir Canavar Keşfedildi

Yaklaşık bir haftadır oyun dünyasına bomba gibi düşen Apex: Legends'ta gizli bir canavar ortaya çıkarıldı.

PUBG'nin ve Fortnite'ın yeni rakibi Apex Legends, yaklaşık 1 haftadır oyun dünyasını sarsmaya doymadı. Dün itibarı ile 25 milyon oyuncu barajını geçmesini kutlayan bir bildiri yayınlayan Apex: Legends cephesinde, şimdi de gizli canavar konuşuluyor.

Şimdiye kadar Apex'in Fortnite türü bir sezon sistemi olacağına dair emarelere rastlamış değiliz. Oyunda bir sürpriz yumurta veya benzeri bir şey göreceğimizi de düşünmüyorduk ama gördüklerimiz bizi şaşırttı. Nitekim oyunda oldukça enteresan bir yaratık mevcut.

Bunun bir sürpriz yumurta mı yoksa gelecekte oyunda göreceklerimize dair enteresanlıklardan biri mi olduğu şimdilik muamma... Respawn cephesinden de henüz bir açıklama gelmiş değil ama bu yaratığı oyunda görmek istiyorsanız, aşağıdaki haritada yer alan bölgeye gitmeniz gerekiyor.