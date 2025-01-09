Apple, App Store'da büyük bir değişikliğe gitti. App Store'da yapılan değişiklikle, Oyunlar, Uygulamalar ve Arcade sekmelerinde kategori erişimi daha belirgin hale getirildi.

Apple, App Store’daki keşif sekmelerini yeniden düzenledi. Yeni düzenleme kullanıcıların yeni gelen uygulamaları daha hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarını sağlayacak.

Apple, App Store’daki keşif sekmelerinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenleme ile birlikte uygulama kategorilerine hızlı erişim imkanı tanıyor.

Kategoriler sayfanın üst kısmında yer alıyor

Oyunlar, Uygulamalar ve Arcade sekmelerindeki kategoriler, artık sayfanın üst kısmında yer alıyor. Yapılan bu değişiklik kullanıcıların istedikleri uygulama kategorilerine daha hızlı erişmelerini sağlıyor. Önceden sayfanın alt kısmında bulunan kategoriler, artık her sekmenin üst kısmına taşındı ve bu sayede erişim daha kolay hale geldi.

App Store, farklı alanlarda birçok kategori sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun uygulamaları hızlıca bulmalarını sağlıyor. Ayrıca, kategori sıralamaları, cihazların indirme ve arama geçmişine göre özelleştirilebiliyor. Yeni düzenleme ise her cihazda farklı kategorilerin öne çıkmasını sağlayarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor olacak.