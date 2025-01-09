iPhone, iPad ve Mac’te Apple Intelligence için depolama alanı arttı. Yeni yapay zekâ özellikleri ile cihazlar daha fazla alana ihtiyaç duyuyor.

Apple, yapay zekâ destekli Apple Intelligence özelliklerini kullanabilmek için iPhone, iPad ve Mac cihazlarında minimum depolama alanı gereksinimini artırdı. Kullanıcılar, bu özelliklerden yararlanabilmek için artık cihazlarında daha fazla boş alan bulundurmak zorunda.

Apple Intelligence'ın minimum depolama alanı gereksinimi, başlangıçta 4GB olarak belirlenmişti. Ancak iOS 18.2 güncellemesiyle eklenen yeni yapay zekâ özellikleriyle birlikte bu gereksinim 7GB'a yükseltildi. Apple'ın, yapay zekâ verilerini cihaz üzerinde işlemesi nedeniyle bu depolama alanı artışına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Apple Intelligence neden depolama alanına ihtiyaç duyuyor?

Apple Intelligence, verileri çoğunlukla cihaz üzerinde işlediği için, iPhone, iPad veya Mac’lerde ek depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Apple, yapay zekâ özelliklerini geliştirmeye devam ettikçe, bu özelliklerin gerektirdiği depolama alanı da artacak. iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2 güncellemeleriyle gelen Apple Intelligence özellikleri ise şunlar:

Genmoji

Image Playground

Apple Pencil ile Image Wand

Writing Tools (Yazma Araçları)

Clean Up in Photos (Fotoğraflar'da Temizleme Aracı)

Fotoğraflar'da Anı Filmi Oluşturma

Fotoğraflarda Doğal Dil Araması

Bildirim Özetleri

Rahatsız Etme Modunda Kesintileri Azaltma

Focus Modunda Akıllı Bildirim Yönetimi

Mail'de Öncelikli Mesajlar Güncellemesi

Mail ve Mesajlarda Akıllı Yanıtlar

Mail ve Mesajlarda Özetler

Siri Geliştirmeleri (Ürün bilgileri, Siri'ye yazma özelliği ve daha fazlası)

ChatGPT entegrasyonu (Siri ve Yazma Araçlarında)

Apple Intelligence’ın depolama gereksinimindeki artış, iOS 18.2 ile gelen yeni yapay zekâ özelliklerinin etkisiyle meydana geldi. Apple, gelecekte bu özelliklere yenilerini eklerse, cihazların ihtiyaç duyduğu depolama alanının daha da artması bekleniyor.

Apple Intelligence’ın cihazınızda ne kadar depolama alanı kullandığını kontrol etmek için şu adımları takip edebilirsiniz: