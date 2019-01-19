Apple, App Store'dan yapılan her alışverişten kendisine %30'a varan paylar alıyor. Bu da uygulama geliştiricilerin canını sıkıyor ve Apple'ın geleceğini tehdit ediyor.

Apple büyümeye çalışan servisleri teşvik ediyor ama analistlerin bu konuda tereddütleri var. Apple’ın 70/30 oranındaki mağaza gelirlerine isyan eden bir topluluk, Apple’ın uzun vadeli büyümesine büyük zararlar verebilir.

Analist Sacconaghi “Geliştiriciler, 'Apple Vergisi' olarak adlandırılan bu durumu protesto ediyor. Bu da Apple’ın gelişimini uzun vadede zarara sokabilir” notu ile yatırımcılara uyarıda bulundu.

Diğer yandan, Apple’ın uygulamalardan aldığı bu yüksek komisyonlar Apple’ın büyümesini yavaşlattı.

App Store’da uygulaması olan Netflix, Epic Games gibi büyük şirketler bu vergilendirme sistemine karşı endişelerini dile getirerek kendilerince bazı önlemler aldı. Mesela Netflix, uygulama içi faturalandırma servisini kaldırdı. Spotify ve Fortnite, “%15-%25 arasında değişen sözde Apple vergilerini” ödemeyeceklerini söylerek Apple’a rest çektiler. Bakalım sonuçları ne olacak göreceğiz.

Ama her firmanın Netflix, Spotify ya da Fortnite kadar büyük olmadığını ve onların ayak izlerini takip etmeyeceğini de dile getirdi.

Sonuç olarak analist Toni Sacconaghi her ne kadar bu vergilendirme konusundaki endişelerini dile getirmiş olsa da, Apple yatırımcılarının endişelenmelerini gerektiren en büyük şey iPhone. Yaptığı analizlere göre Apple’ın iPhone satış tahminlerini biraz daha aşağı çekmesi gerekiyor.