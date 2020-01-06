Apple, 2006 Model iMac'i 1.000 Dolardan Satışa Çıkardı

Yakın zaman önce Türkiye fiyatı 470 bin TL'ye ulaşan yeni bilgisayarı Mac Pro’yu tanıtan Apple, eski modellerinden henüz kopabilmiş değil. Öyle ki ABD’li şirketin resmi internet sitesinde 2006 model 17 inç iMac modelinin hala satışta olduğu görülüyor.

@DylanMcD8 adındaki bir Twitter kullanıcısı tarafından Apple’ın internet sitesinde 2006 model 17 inç iMac'in hala listelendiği keşfedildi. Paylaşılan ekran görüntüsünde bilgisayar fiyatının 999 dolar olduğu görülüyor. Fakat şu anda siteye girdiğinizde bu ürünün artık mevcut olmadığına dair bir uyarı mesajı ile karşılaşıyorsunuz.

Apple’ın satışa çıkardığı iMac modeli, her ne kadar görünümü itibarıyla 2006 yılına ait olsa da, özellikleri bakımından hiç de fena değil. Çift çekirdekli işlemciye sahip olan bu özel iMac, 512 MB RAM, 160 GB SATA hard disk ve entegre grafik yongası ile geliyor. Nasıl; çok modern bir bilgisayar değil mi?

Ek olarak, AirPort Extreme, USB 2.0 ve iki Firewire 400 bağlantı kablosuna sahip olan bilgisayar, iki Apple Watch, bir iPhone 11 Pro ve 2.83GHz çift çekirdekli işlemci, 8GB RAM, 1 TB depolama alanına sahip 21.5 inç iMac ile neredeyse aynı fiyata sahip.

2006 model iMac modeli her ne kadar Apple’ın sitesinde satışa görünse de, bunun ufak bir karışıklık olduğu tahmin ediliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şu anda sayfaya ulaşamaya çalıştığınızda, ürünün artık tedarik edilmediğini görüyorsunuz. Hemen aşağıdaki paylaşımda ise Amerikalı YouTuber DetroitBORG’un ürünü listelendiği süre zarfında sipariş verdiği görülüyor:

Ürünün gerçekten gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde ünlü YouTuber’ın videolarında göreceğiz. Bu ilginç gelişmeye dair Apple cephesinden bir açıklama yapılması halinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.