Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, tam 28 yıl aradan sonra ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılacağını açıkladı. Şirketin kıdemli gizlilik yöneticisi Jane Horvath, 7 Ocak'ta tüketici gizlilik panelinde bir konuşma yapacak.

Apple, Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) en son katıldığında takvim yapraklı 1992 yılını gösteriyordu. Aradan geçen süre zarfında bir kez dahi fuara katılmayan ABD’li teknoloji devi, tam 28 yıl sonra bu inadından vazgeçmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta Digitaltrends’in sayfalarına taşıdığı raporlarda, Apple’ın kıdemli gizlilik yöneticisi Jane Horvath’ın 7 Ocak’ta, yani açılış gününde bir tüketici gizlilik panelinde konuşacağını belirtmişti. Raporu doğrulayan Cupertinolu firma, CES’te boy gösterecek diğer teknoloji devlerine katılacak.

Horvath’ın katılacağı panelde, Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FCC) yetkililer, Facebook Procter ve Gamble yöneticileri de olacak. Buna ek olarak Apple, CES 2020’de HomeKit akıllı ev platformunu da gün yüzüne çıkaracak. Şirketin bu pazardaki en büyük iki rakibi Amazon ve Google'ın Nesnelerin İnterneti (IoT) destekli cihazlarına daha fazla özellik ekleyecek yeni güncellemeler sunacağını biliyoruz. Zaten Apple’ın bu seneki CES’i boş geçmemesinin nedenlerinden biri de tam olarak bu.

Apple, son olarak 1992 yılında Chicago'da düzenlenen CES’e katılmıştı. Şirketin o zamanki CEO'su John Sculley Newton, bu dev teknoloji zirvesinde bir dizi yeni ürün tanıtmıştı. O zamanlar 16 senelik bir şirket olan Apple, bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri olarak CES’e geri dönüyor.

Açılış konuşmacıları arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın da olduğu CES 2020, 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek. Fuarla ilgili tüm gelişmelerden anbean haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.