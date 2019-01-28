Apple'ın uygulama mağazası App Store, 2008 yılından bu yana geliştiricilerine 120 milyar dolar kazandırdı.

App Store, 10 Temmuz 2008’de açıldı. İlk açıldığı zaman 500 uygulaması vardı. Açılışından şimdiye kadar geçen yaklaşık 10 yıllık süreçte, Apple’a uygulama veya oyun geliştirenler 120 milyar dolar gibi inanılmaz bir rakam kazandı.

Apple her çeyrekte biraz daha fazla kar etse de geliştiriciler bu toplam paranın dörtte birinden fazlasını geçen yıl kazandılar. Oyunlar ise App Store’daki en kazançlı sektör oldu. Özellikle abonelikler, oyun içi satın alımlar ve çeşitli freemium modeller popülerliğini artırdı.

Apple’ın Netflix benzeri bir abonelik modelli oyun sistemi hazırladığı ile ilgili haber yapmıştık. Bu sistemde kısaca aylık belirli bir miktar ödeyerek belirli oyun kategorilerine sınırsız erişim sağlayabileceksiniz.

Apple, pazartesi günü yaptığı App Store’la alakalı bu açıklamalarına ek olarak, günümüzün gelişen uygulama ekonomisinde girişimci kadınların da rol alması için bir Cupertino’da bulunan Apple Park’ta girişimcilik kampı açmayı da düşündüğünü belirtti.

Bu girişimcilik kampında her bir katılımcı uygulamalı teknoloji laboratuvarına erişebilecek, Apple uzmanları ve mühendisleri ile birebir çalışma imkanı bulabilecek.

Apple, Geliştirici İlişkileri’nde yapılacak bu girişimcilik kampında tasarım, teknoloji ve App Store’da pazarlama konularında rehberlik ve destek sağlanacağını belirtti.