Apple - 2021 Yılında Çıkacak İşletim Sistemlerinin İsimleri

Apple'ın internet tarayıcıları için oluşturduğu açık kaynak kodlu motor, şirketin yaklaşmakta olan işletim sistemlerinin isimlerini açığa çıkardı. Kullanıcılara büyük bir sürpriz yaşatmayacak olan Apple, WWDC 2021 kapsamında iOS 15 ve macOS 12'yi tanıtacak.

Apple'ın açık kaynak kodlu tarayıcı motoru WebKit, şirketin yaklaşmakta olan yeni işletim sistemleri ile ilgili ilk referansları vermeye başladı. 9to5Mac tarafından keşfedilen kaynak kodlar, şirketin WWDC 2021 etkinliğinde tanıtması beklenen işletim sistemlerinin isimlerinin neler olacağı gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak Apple, WebKit kaynak kodları arasında yeni işletim sistemlerinden bahsederken, sürüm isimlerini gizlemek adına "TBA" şeklinde bir ibare kullanıyor. Bu ibare bir süre sonra değişerek, işletim sisteminin resmi isminin açığa çıkmasını sağlıyor. WebKit kodlarında yapılan son güncelleme, yaklaşan işletim sistemlerinin isimlerinin resmileştiğini gösteriyor.

WebKit kodları, yeni sürümlerin özellikleriyle ilgili detay vermiyor

Apple WebKit'te yer alan kodlar, şirketin iPhone modelleri için geliştirmekte olduğu yeni işletim sistemine iOS 15, Mac bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işletim sistemine ise macOS 12 ismini vereceğini gösteriyor.

WebKit kaynak kodlarında yer alan bilgiler, Apple'ın yaklaşan işletim sistemleriyle ilgili ilk referansları. Ancak bu referanslar, işletim sistemlerinin sunacağı özelliklerle ilgili hiçbir bilgi sunmuyor. Bu yıl tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi beklenen WWDC 2021 etkinliği, her iki işletim sisteminin de tüm özelliklerini gün yüzüne çıkaracak. Haziran ayında gerçekleşeceği düşünülen etkinliğin kesinleşmiş tarihi ise muhtemelen günler içerisinde açıklanacak.