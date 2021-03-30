Apple, Bağımsız Tamir Programını Genişletiyor

Web sitesinde yeni bir açıklama paylaşan Apple, özellikle garanti dışı tamir hizmeti veren işletmelere hitap eden Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı'nı Türkiye dahil pek çok ülke için genişleteceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, tüketicilerin karşısına daima yani ve kullananları “özel” hissettiren ürünlerle çıkabilmek adına çalışmalarına devam ederken satış sonrası hizmetlerinin kalitesini de garanti altına almak istiyor. Şirket, bu kapsamda 2019 yılında Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı adında yeni bir çalışma da başlatmıştı ve şimdi program dünya genelinde genişletiliyor.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı, bu haftanın ilerleyen günlerinden itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 39 ülkeye genişleyecek. Apple’ın nihai hedefi ise programı 200’ün üzerinde ülkede hizmet verir hale getirmek.

Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı nedir, ne işe yarar?

Apple tarafından belirtilen temel kriterleri karşılayan tüm tamircilerin ücretsiz bir şekilde başvurabileceği Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı, Apple müşterilerine Apple yetkili servisleri dışında da belli bir kalitede hizmet almayı garanti etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı dahilinde tamircilerin, ürünlerin Apple onaylı bir teknisyen tarafından tamir edileceğini garanti etmesi gerekiyor.

Aslına bakacak olursanız Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı, daha çok Apple ürünlerine garanti dışı tamir hizmeti sunan işletmelere hitap ediyor. Zira bu işletmeler, programa katılmaları halinde iPhone ve Mac’lerin garanti dışı tamiri için Apple’ın orijinal parçalarına, araçlarına, eğitimine, kılavuzlarına ve diğer kaynaklarına erişebiliyorlar. Bu noktada işletmelere sunulan en önemli avantajlardan birinin Apple ürünlerinin orijinal parçalarına Apple yetkili servisleri ile aynı fiyattan erişebilmek olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple tarafından şart koşulan kriterleri karşılayan tüm işletmeler, Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı’na ücretsiz bir şekilde başvurabilirler.

Apple Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı hangi ülkelerde hizmet verecek?

Bu haftanın ilerleyen günleri itibarıyla; Afganistan, Avustralya, Bangladeş, Butan, Brezilya, Brunei Darussalam, Kamboçya, Cook Adaları, Fiji, Guam, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, Laos, Makao, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Yeni Zelanda, Pakistan, Papua Yeni Gine, Filipinler, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Tonga, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vanuatu ve Vietnam’da:

Bu yılın ilerleyen dönemlerinden itibaren; Arnavutluk, Cezayir, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Beyaz Rusya, Belize, Benin, Bermuda, Bolivya, Bosna ve Hersek, Botswana, Britanya Virjin Adaları, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cayman Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kosta Rika, Curaçao, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Gana, Cebelitarık, Grenada, Guatemala, Gine-Bissau, Gine Cumhuriyeti, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, İsrail, Fildişi Sahili, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Kırgızistan, Lübnan, Liberya, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mauritius, Mayotte, Meksika, Moldova, Karadağ, Montserrat, Fas, Mozambik, Namibya, Hollanda Antilleri, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Kuzey Makedonya, Umman, Filistin, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Ruanda, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Sint Maarten, Somali, Güney Sudan, İspanyol Virjin Adaları, St. Barthelemy, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Pierre ve Miquelon, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Tacikistan, Tanzanya, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Turks ve Caicos Adaları, Uganda, Ukrayna, Uruguay, ABD Virjin Adaları, Özbekistan, Venezuela, Wallis ve Futuna, Zambiya ve Zimbabve’de hizmet vermeye başlayacak.

Programa başvurmayı düşünenler ya da daha fazla bilgi almak isteyenler buraya tıklayabilirler.