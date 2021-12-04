Apple kaybettiği Epic Games davasının ardından 3. parti ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kalmıştı. Görünen o ki Apple’ın başka planları var.

Apple geçtiğimiz haftalarda uygulama geliştiricilerinin 3. parti ödeme sistemlerini ekleyebileceğini açıklamıştı. Pek çok geliştirici ise bu durumu Apple’ın aldığı yüksek komisyon oranından bir kaçış olduğunu düşünmüş ve uygulamalarına gerekli sistemleri eklemeye başlamıştı.

Ancak 2 Aralık tarihinde ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Apple, 3. parti ödeme sistemlerinden de komisyon almaya devam edecek. Bu bilgiyi ortaya çıkaran ise iOS uygulamalarına ödeme sistemi hizmeti sunan RevenueCat avukatı David Barnard oldu.

3. parti ödeme sistemlerinde daha fazla komisyon ödenecek

Barnard’ın Twitter hesabından paylaştığı resmi Apple belgesine göre şirket yetkilileri, 9 Aralık tarihinden itibaren 3. parti ödeme sistemlerinin uygulamalara entegre edilmesine izin verecek olsa da bu ödemelerden de yine belirli bir oranda komisyon almayı planladığı ortaya çıktı. Durum böyle olunca bu ödeme sistemlerinin komisyonlarına ek olarak bir de Apple’ın komisyonunu ödeyecek olan geliştiriciler %30’luk kesintiden kurtulmak isterken çok büyük miktarlar ödemek zorunda kalabilir.

Apple ve Epic Games arasında Eylül ayında kesinleşen davanın bir sonucu olarak Cupertino’lu teknoloji devi, Epic Games’in uygulamaları ve diğer bütün uygulamalarda 3. parti ödeme seçeneklerine izin vermek zorunda kalmıştı. Ancak mahkemede çıkan sonuçta şirketin bu ödemelerden komisyon alıp alamayacağı hakkında herhangi bir karar açıklanmamıştı.

Görünen o ki iOS için uygulama geliştiren geliştiricilerin başı önümüzdeki dönemde oldukça ağrıyacak.