Apple’ın 2014 yılında çalışmalarına başladığı Titan projesi, araştırma ve geliştirme yapılarak elektrikli otomobiller üretme projesi olarak biliniyor. Ancak hala bunun bir araba olup olmadığı konusunda şüpheler var. Gelin, Apple’ın bir podcast yayını sırasında ortaya atılan iki ihtimale bakalım.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bir süredir elektrikli otomobil geliştirdiğini biliyoruz. Şirket tarafından aracın tasarımı ve özellikleri hakkında resmi açıklamalar yapılmasa da konu üzerine çeşitli şirketlerin paylaştığı proje tasarımları, özellikleri ve çıkış tarihi gibi gelişmeleri sık sık duyuyoruz.

Apple'ın ABD yollarında otonom araçları test ettiği, Titan projesi için binlerce yazılımcıyı istihdam ettiği biliniyor. Şirket, Titan projesiyle yakında piyasaya bir ürün çıkaracak. Çok yakın bir zamana kadar bu ürünün bir elektrikli araba olacağı düşünülürken geçtiğimiz günlerde Apple’ın podcast yayıncısının gerçekleştirdiği bir yayın, projenin araba olmama ihtimali üzerine akıllarda soru işareti bıraktı.

Apple’ın podcast yayıncısı John Gruber, gazeteci Jim Dalrymple ile yaptığı yayında Apple’ın otomotiv endüstrisinde otonom bir araç üretimi veya bir araç platformunun oluşumu ve lisanslanması üzerine bir çalışma yapıldığına yönelik iki olasılığa sahip olduğunu belirtti.

Birinci Olasılık: İşletim Sistemi, carOS

Yayın sırasında Apple’ın amacının sadece otonom araçlar için bir yazılım yani bir tür carOS geliştirmek ve daha sonra farklı üretici firmalara lisanslamak olabileceği ortaya atıldı. Ancak Apple gerçekten sadece yazılım üreticisi olacaksa bunun şaşırtıcı olacağı belirtildi. Çünkü Gruger’e göre Apple, şimdiye kadar işletim sistemleri konusunda kötü deneyimler yaşamıştı.

Bu pek inandırıcı gelmese de Apple’ın son derece profesyonel ve pahalı araçlarını üreteceği ikinci olasılıkta da soru işaretleri yer alıyor.

İkinci Olasılık: Elektrikli Araba, iCar

Geleceğin arabalarının, bir tür robot taksi gibi kullanılan kendi kendine sürüş özelliğine sahip otonom araçlar olduğu biliniyor. Podcast yayınında, Apple’ın üreteceği arabanın ise bu özellikte olmasının kendi satış stratejilerine ters olduğu, müşterilerin güce sahip olacağı ürünleri tercih etmek isteyeceği belirtildi. Ayrıca müşterilerin tercihlerinden daha da önemlisi otonom sürüşte ürün sorumluluğu riski fazla olduğu için Apple’ın böyle bir üretim yapmayacağı iddia edildi.

Sonuç olarak yayıncı John Gruber ve Jim Dalrymple, Apple’ın piyasaya ne kazandıracağından emin değil. Gruber’in Titan projesi hakkındaki podcasti, şirketin bir arabadan ziyade elektrikli araç sektörü için bir şey üretilebileceği ihtimali hakkında düşünmemizi sağladı. Tüm kanıtlara rağmen Apple’ın çalışmalarının hangi ürünle sonuçlanacağı belli değil. Hızla gelişen elektrikli otomobil piyasası, Apple’ın projesinin odak noktasını da değiştirmiş olabilir… Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, Apple’ın Titan projesinin ürünü arabadan farklı bir şey olabilir mi?