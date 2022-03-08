Apple için büyük gün geldi. Şirket, "Peek Performance" sloganlı etkinliğini bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de gerçekleştirecek. Peki bu etkinlikte hangi yeni ürünlerle tanışacağız? Etkinlik nasıl izlenecek? İşte en çok merak edilen soruların cevapları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. TSİ 21:00'de başlayacak "Peek Performance" sloganlı etkinlikte, şirketin en yeni ürünleriyle tanışma imkanı yakalayacağız. Peki Apple, bu etkinlikte hangi ürünlerin tanıtımını yapacak? Apple'ın ilerleyen saatlerdeki etkinliği nasıl izlenir? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarına yanıt arayalım.

Apple yetkilileri, etkinlik kapsamında hangi ürünleri tanıtacaklarına dair herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Ancak bugüne dek ortaya atılan bazı iddialar mevcut. Örneğin söylentilere göre yenilenen iPhone SE, bugünkü etkinlikte tanıtılacak. Bu telefon, tasarımı açısından önceki nesille benzer olacak. Ancak performans iyileştirmeleri ve daha iyi bir batarya muhtemel. Tahminlere göre yeni nesil iPhone SE'de yeni bir 5G modem de göreceğiz.

Yeni Mac bugün tanıtılabilir

Apple bir süredir kendi ürettiği işlemcilere sahip bilgisayarlarla karşımıza çıkıyor. Bugünkü etkinlik, bu açıdan da önemli olabilir. Kesinleşmiş bir şey yok ancak bu akşam, yenilenmiş işlemcilere sahip bir ya da birkaç yeni Mac ile tanışabiliriz. Ancak bu bilgisayarın hangi seriden olacağı şu an için sürpriz. MacBook Pro, Mac Mini, MacBook Air, Mac Pro veya iMac Pro, bugünkü etkinlikte sahne alabilir.

Apple'ın bu akşam tanıtabileceği ürünler:

iPhone SE

iPad Air

Yeni bir Mac

iOS 15.4 güncellemesi

Universal Control (Tüm Apple cihazlarında ortak klavye ve mouse kullanmaya yarıyor.)

Apple Peek Performance etkinliği nasıl izlenir?

Apple'ın bu akşam 21:00'de başlayacak etkinliği, YouTube ya da Apple'ın internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Eğer YouTube kullanmak istemezseniz buradaki bağlantı aracılığıyla Apple'ın Peek Performance etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz. Etkinliği YouTube üzerinden izlemek isteyen takipçilerimiz ise hemen aşağıdaki videoyu kullanabilirler. Bizler de Webtekno ekibi olarak bu akşamki etkinliği yakından takip ediyor ve yeni ürünleri sizlere aktarıyor olacağız.