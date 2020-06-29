Apple’ın Kendi İşlemcisi İlk Kez Geekbench’te Ortaya Çıktı

A12Z Bionic yongasına sahip olan Apple’ın Mac mini’sinin benchmark puanları ortaya çıktı ancak testin resmi cihaz üzerinde yapılmaması sebebiyle puanlar beklenenden daha düşük seviyede kaldı.

Apple’ın ARM temelli A12Z Bionic destekli Mac mini’si WWDC 2020’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) Developer Transition Kit (Geliştirici Geçiş Donanımı) olarak gösterilmişti. Daha sonraysa 500 dolarlık fiyat etiketi olduğu ve sıradan kullanıcılar için değil geliştiriciler için tasarlandığı ortaya çıkmıştı.

Lansmandan sonra incelenen hüküm ve koşullarda geliştiricilerin ‘benchmark’ testi yapmasına izin verilmediği görülmüştü ancak bu, performans testinin yapılmasının önüne geçemedi ve bu haberimizin de konusu oldu.

Mac mini'nin benchmark testi sonuçları:

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Mac mini, Geekbench’te tek çekirdekte 833, çoklu çekirdekteyse 2.582 puan aldı. Tabii cihazda A12Z Bionic olduğunu düşünürsek bu puanların oldukça düşük olduğunu söylememiz yanlış sayılmaz. Wccftech’te yer alan habere göre bunun sebebi, testin Apple’ın çeviri katmanı Rosetta 2 üzerinden yapılmış olması.

Ayrıca Mac mini’de çalışan A12Z Bionic’in en düşük çalışma hızı olan 2,40 GHz’de çalıştığı ifade edildi ki en son iPad Pro modeli de yaklaşık 2,50 GHz hızda çalışıyor. Buna ek olarak Rosetta 2’nin A12Z Bionic’teki sadece dört çekirdeği kullandığı ve kalan dört çekirdeği kullanmadığı iddia edildi. iPad Pro 2020’nin tek çekirdekte 1.114, çoklu çekirdekte ise 4.654 puan aldığını göz önüne alırsak Mac mini’nin düşük puanı biraz daha açığa kavuşmuş oluyor.

Elbette ilerleyen günlerde bu özel yonganın gerçek potansiyelini görmüş olacağız. Dolayısıyla o zaman kadar bu puanları sadece bir ön gösterim olarak görmemiz gerekiyor.