Apple AR Gözlüğü, 15 Kamera Modülüyle Geliyor

Apple’ın son dönemde giyilebilir teknolojiler alanında büyük atılımlar yapması ardından AR gözlüğü konusunda yaptığı yeni açıklama teknoloji gündemine damga vurdu.

Apple içindeki bağlantılarıyla dikkat çeken meşhur analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde iPhone 13 konusunda birçok bilgi vermişti. Apple’ın 2025’te ortaya çıkaracağı AR gözlüğü konusunda da yeni bilgiler paylaşan Kuo’ya göre Apple vizyonunu oldukça yükseltmiş durumda.

Apple’ın AR gözlüğünün karma gerçeklik barındıracağını belirten analistlerin, gözlükte yer alan AR ve VR teknolojisiyle rakiplerini yakalayacağı belirtiliyor. Samsung, Xiaomi ve Microsoft’un son dönemde karma gerçeklik ve AR gözlükleri sektörüne yaptığı büyük yatırımların Apple’ı tetiklemiş olduğu belirtiliyor. 15 kamera modülüne sahip olacak Apple AR gözlüğünün geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

15 kamera ve Micro-OLED ekranlar geliyor

200-300 gr ağırlığında olduğu iddia edilen prototipin 100-200 gr ağırlığa düşürülmesi bekleniyor. Sony’nin Micro-OLED ekranlarını gözlük camı olarak kullanacak Apple’ın bu noktada yeni bir çip kullanması da bekleniyor. M1 çipi yerine yeni nesil bir çip geliştireceği belirtilen Apple’ın gözlük için birçok sensörü aktif olarak kullanması beklenenler arasında.

Kulaklık modülünü gözlüğe entegre edecek Apple’ın, 8 kamerayı şeffaf artırılmış gerçeklik deneyimi, altı modülü ise yenilikçi biyometri için kullanılacak. Son kameraysa çevresel algılama işleminde kullanılacağı belirtiliyor. Ming-Chi Kuo’nun bugüne kadar açıkladığı herhangi bir duyuru hatalı çıkmadı ancak genelde zamanla ilgili değişiklikler yaşanıyor. Hatta Apple’ın Ming-Chi Kuo’ya özellikle bu duyuruları yapması konusunda destek verdiği de spekülasyonlar arasında yer alıyor. AR gözlüğünün el hareketlerini takip edip kullanıcıya destek sunması ve diğer Apple cihazlarıyla senkron çalışması durumunda belki de gözlükle hologram teknolojisini barındırabileceği belirtiliyor.