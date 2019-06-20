Apple, ısınma sorunuyla karşılaşılan ve belirlenen ürünlerde geçerli bir batarya değiştirme kampanyası başlattı.

Apple, bugün yaptığı bir açıklamada belirlenen 15 inç MacBook Pro ürünleriyle ilgili bir değişim kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya yalnızca Eylül 2015 ve Şubat 2017 tarihleri arasında satılan MacBook Pro ürünleri için geçerli olacak. Kampanyanın yapılma sebebi, bu ürünlerde kullanılan bataryaların aşırı ısınma sorunu göstererek risk teşkil etmesi.

Apple, yaptığı açıklamada ürünlerini geri getiren kullanıcıların ürünlerinde yer alan bataryaların ücretsiz olarak değiştirileceğini söyledi.

Apple, sitesinde yeni bir destek sayfası oluşturdu ve dileyen kullanıcılar ürünlerinin seri kodlarını yazarak bu sayfa üzerinden ürünlerinin kampanyaya dâhil olup olmadığını kontrol edebilirler.

Sayfaya girince 'Eligibility' kısmında yer alan metin kutusuna ürününüzün seri numarasını girerek siz de kampanyaya dâhil olup olmadığınızı kontrol edebilir ve batarya değişimini nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Belirtmekte fayda var, destek sayfası henüz herkese açık bir durumda değil ancak yakın zamanda herkese açık hâle getirileceği tahmin ediliyor.