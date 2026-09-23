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Apple, Yeni Kulaklığı Beats 360'ı Resmen Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı!

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Apple bünyesindeki Beats, çok beklenen kulak üstü kulaklığı Beats 360'ı tanıttı. Cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu.

Apple, Yeni Kulaklığı Beats 360'ı Resmen Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple çatısı altında faaliyet gösteren Beats, çok uzun süredir beklenen ve kafa üstü kulaklık serisine tamamen yeni bir soluk getiren Beats 360 modelini nihayet tanıttı. Kullanıcıların dikkatini çekecek özelliklerle donatılan ürün, Türkiye’de de resmen satışa çıktı.

Betas 360 modeli, markanın ürün serisinde mevcut Studio Pro modelinin yerini almıyor. Bunun yerine ayrı olarak satılacak. Cihaz; siyah, beyaz, pembe ve gökyüzü renk seçenekleriyle sunulacak.

İçerikten Görseller

Apple, Yeni Kulaklığı Beats 360'ı Resmen Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı!
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Beats 360 kulaklık neler sunuyor?

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Cihazın en dikkat çekici özelliği, hem kulaklık pedlerinde hem de kafa bandında kullanılan yastıkların kolayca değiştirilebilir ve çıkarılabilir yapıda olması. Kullanıcılar, yoğun bir antrenman sonrasında terleyen yastıkları temiz bir setle değiştirebiliyor veya farklı renk kombinasyonları oluşturarak kulaklığın görünümünü kişiselleştirebiliyor. Kulaklık kutusundan renkle uyumlu nefes alabilir "Performance Knit" hafızalı köpük yastıklar çıkıyor. Ayrıca harici olarak satılan bu kumaş yastık kitleri dört standart renge ek olarak fosforlu sarı ve lacivert renk seçeneklerini de içeriyor.

Daha geleneksel bir his arayanlar için ise suni deri kaplı "UltraPlush" yastık kiti seçeneği sunuluyor. Cihaz üzerindeki algılayıcılar, hangi yastık türünün takıldığını otomatik olarak tespit ederek akustik ayarları ve gürültü engelleme filtrelerini buna göre optimize ediyor. Kulaklık yastıkları hafifçe döndürülerek, kafa bandı yastığı ise pratik bir çekme hareketiyle kolayca çıkarılabiliyor.

Beats 360, ses kalitesi ve gürültü engelleme tarafında Beats Studio Pro modeline kıyasla önemli geliştirmeler sunuyor. nilenen akustik mimarisi sayesinde Studio Pro’ya kıyasla 1,75 kata kadar daha etkili Aktif Gürültü Engelleme (ANC) performansı sağlayan model, tüm frekans aralıklarında ultra düşük distorsiyon ve 12 dB seviyesinde ses çıkış artışı vadediyor. Çevresel sesleri dinlemeye imkan tanıyan Şeffaflık modu ve ANC kapalıyken sesi sürekli olarak optimize eden Adaptif EQ sistemleri cihazda var. Toplam sekiz adet mikrofondan oluşan sistem, hem iç hem dış akustik ortamı anlık olarak analiz ediyor.

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Kulaklıkta dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses altyapısı ve 360 derece Dolby Atmos desteği bulunuyor. Görüşme kalitesi tarafında ise yapay zekâ destekli gelişmiş algoritmalar ve arka plan gürültüsünü filtreleyen hüzmeleme teknolojisine sahip mikrofonlar kullanılıyor. Cihazın sol kulaklığında şarj için USB-C portu, güç düğmesi ve dinleme modları arasında geçiş sağlayan özel buton yer alırken; sağ kulaklıkta oynat/duraklat butonu ile ses ayar tuşları bulunuyor. Eller serbest "Hey Siri" desteği de cihazın özellikleri arasında.

Beats 360, marka tarihinde bir ilke imza atarak IPX4 derecesinde tere ve suya dayanıklılık sertifikasıyla sunulan ilk kafa üstü Beats kulaklığı olma unvanını taşıyor. Bu özellik, cihazı aktif spor ve dış mekan kullanımları için korumalı hâle getiriyor. Pil ömrü ise ANC özelliği açık durumdayken bile 32 saate kadar çıkabiliyor. "Fast Fuel" hızlı şarj teknolojisi sayesinde 5 dakikalık bir şarjla 1 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor.

Beats 360 Türkiye fiyatı ne kadar?

Beats 360 modeli, 4 renk seçeneğiyle ülkemizde satışa çıktı. Apple’ın resmî sitesinde satılan kulaklığın fiyatı, 25.999 TL olarak açıklandı.

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