Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC'ye sayılı günler kaldı. 7 Haziran'da başlayacak olan etkinlikte bu yıl da pek çok yenilik bekleniyor. Özellikle yazılım noktasındaki yeniliklerle dikkat çeken WWDC'de bu sene beklenen tüm yenilikleri bir araya getirdik, gelin birlikte göz atalım.

Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu sene ikinci kez çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl da pandemi sebebiyle çevrimiçi düzenlenen etkinlik bu sene 7 Haziran tarihinde başlayacak ve 10 Haziran'a kadar devam edecek. Dünya genelinde 227 bölgeden 30 milyondan fazla Apple geliştiricisinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikte Apple, 2021 yılı içerisinde tüm Apple platformlarında göreceğimiz yenilikleri bir bir paylaşacak.

Etkinliğin yeniliklerin karşımıza çıkacağı ilk günü, Apple'ın internet sitesinden, Apple Developer uygulamasından, Apple TV uygulamasından ve YouTube’dan canlı olarak izlenebilecek. Gözler merakla 7 Haziran'da karşımıza çıkacak WWDC'ye çevrilmişken, etkinlik öncesinde gelecek yeniliklere dair beklentilerimizi bir araya getirdik.

Apple WWDC'de görmeyi beklediğimiz tüm yenilikler:

Tüm Apple cihazlar için yeni yazılımlar (iOS ve iPodOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS15)

(iOS ve iPodOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS15) Yeni MacBook Pro

Yeni Mac mini

Yeni yazılımlar (iOS ve iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS 15)

iOS 15 ve iPadOS 15: WWDC'nin ilk gününde karşımıza çıkması beklenen en büyük yenilik, bir sonraki nesil iPhone'lar ile birlikte beğenimize sunulması beklenen iOS 15. Güvenlik ve gizlilik geliştirmelerinin ön planda olacağı bazı yeniliklerle gelmesi beklenen iOS 15'in aynı zamanda kullanıcılarına yeni bildirim ayarı seçenekleri ve güncellenmiş bir kilit ekranı gibi değişiklikler sunması bekleniyor. iPadOS 15 tarafında ise genel olarak iOS 15 ile benzer yeniliklerin geleceği düşünülüyor. Geçtiğimiz sene gelen yeniliklerle büyük beğeni toplayan iPadOS'un bu seneyi daha sakin geçireceği düşünülüyor.

macOS 12: Apple'ın tüm bilgisayarlarının işletim sistemi olan macOS, geçtiğimiz sene macOS Big Sur ismi ile geliştiricilerin ve kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bu sene için ismi henüz bir sır gibi saklanan işletim sistemi hakkında da elimizde fazla detay bulunmuyor.

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watchOS 8: Apple Watch'lara bir dizi yenilik ve geliştirme getirmesi beklenen watchOS 8 de WWDC 21'de karşımıza çıkacak yeniliklerden biri. Apple'ın watchOS 8 ile birlikte daha fazla veri sağlayan özellikler ve yeni bir arayüz sunması bekleniyor. Ancak Apple bilgi saklama konusunda o kadar iyi ki, watchOS 8 ile ilgili henüz karşımıza konsept tasarımlar dışında çok da bir şey çıkmadığı için kesin konuşmak mümkün değil.

tvOS 15: Apple TV'lerin sahip olduğu işletim sistemi tvOS 15'in ise ebeveynlerin kontrol sağlayabileceği bir çocuk modu ile gelmesi bekleniyor. İşletim sistemine ilişkin bunun dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gelecek yeniliklere göz atmak için WWDC'yi beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Yeni MacBook Pro

Kesin olmamakla birlikte, Apple'ın işletim sistemlerinin arasına bazı yeni cihazlar da ekleyeceği düşünülüyor. Bunlardan ilki ise yeni bir MacBook Pro. M1 yonga setine ve 16 inçlik bir ekrana sahip olacağı düşünülen bu yeni MacBook Pro'nun gelişi en azından WWDC kapsamında kesin değil fakat ihtimali değerlendirmekte fayda var.

Yeni Mac mini:

Bir diğer yeni Apple cihaz beklentisi ise Mac mini. Apple'ın güçlü ve küçük bilgisayarı Mac mini'nin WWDC'de daha güçlü bir versiyon ile karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Apple'ın yeni iMac'lerinde kullandığı 'farklı renk seçenekleri' uygulamasını Mac mini'de de hayata geçireceği düşünülüyor.

Apple'ın özellikle işletim sistemlerine yönelik yeniliklerde hayli ketum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de elimizde tüm bu beklentilere yönelik fazla detay yok. Neyse ki öğreneceğimiz gün artık epey yakın, detayları kaçırmamak için 7 Haziran'da buralara göz atmayı unutmayın.