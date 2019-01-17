Samsung'un Tasarım ve İnovasyon müdürü, Apple'ın katlanabilir iPhone modeli üzerine bir açıklama yaparak kendileri gibi çift ekranlı değil, dışa doğru katlanan tek ekranlı bir model geliştirebileceklerini söyledi.

2019 yılı, katlanabilir akıllı telefonların piyasaya çıkışı ve yaygınlaşması açısından oldukça önemli bir yıl olacak. Samsung ve Huawei, katlanabilir akıllı telefonlarını çoktan geliştirmiş durumdalar. Ayrıca LG’nin de katlanabilir telefonu konusunda önemli bir aşama kaydettiği biliniyor. Peki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri bu trende uzaktan mı bakacak?

Samsung’un Tasarım İnovasyon Merkezi’nin başında olan Federico Casalegno’ya göre katlanabilir akıllı telefon yarışına Apple da dahil olacak. Casalegno’ya göre Apple, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu gibi çift ekranlı, içe katlanan bir model yerine dışa doğru katlanan, bu nedenle ikinci ekrana ihtiyaç duymayan bir cihaz tanıtabilir.

Apple’ın 2020 yılından önce katlanabilir bir akıllı telefon tanıtması beklenmiyor. Bu nedenle şirketin inovasyon açısından önünde uzun bir süre bulunuyor. Bununla birlikte dışa katlanan bir akıllı telefon üretmek, içe katlanan bir akıllı telefon üretmekten daha az maliyetli olacağından Apple’ın fiyat konusunda bir avantaj elde etmesi de mümkün olabilir.

Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonunu gelecek ay tanıtması bekleniyor. Apple’ın ise oyuna girmesine bir yıldan uzun bir süre bulunuyor. Apple, bu süreyi iyi değerlendirmesi halinde 2018 model iPhone’ların yaşadığı hüsranı katlanabilir bir akıllı telefon ile lehine çevirebilir. Peki sizce Apple’ın katlanabilir akıllı telefonu nasıl bir tasarıma sahip olmalı?