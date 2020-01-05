Apple CEO’su Tim Cook’un 2019’daki Geliri Açıklandı

Apple, geçtiğimiz sene içerisinde değerini katlayarak iyi bir kazanç elde etti. Bu başarıları elde eden Apple’ın CEO’su Tim Cook’un da geçen sene elde ettiği gelir açıklandı.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yöneticilerinin elde ettiği gelirler şüphesiz ki birçok insan için merak edilen bir durum olmuştur. Çoğu zaman geliri fazla olduğu düşünülen baş yöneticilerin kazandıkları miktarlarda seneden seneye dalgalanmalar olabiliyor. Bir önceki sene çok daha yüksek miktarda gelir elde eden yöneticiler, bir sonraki sene kazandıkları miktardan daha az gelir elde edebiliyorlar.

Amerika merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz sene tanıttığı iPhone 11 serisi ve MacBook Pro modelleri ile oldukça ilgi çekmişti ve güzel satış rakamlarına ulaşmıştı. Şirketin CEO’su Tim Cook’un da 2019 yılında elde ettiği gelir açıklandı. Raporlara göre Tim Cook’un 2019 yılındaki toplam geliri 11,6 milyon dolar (69 milyon TL) olarak belirlendi. Ortaya çıkan rakamlara göre Tim Cook, 2018 senesinde kazandığı rakamdan 4,1 milyon dolar daha az gelir elde etti.

Düşüşün sebebi Apple’ın zayıf finansal performansı:

Tim Cook, 2018 senesinde 15,7 milyon dolar gelir elde etmişti. Bu yıl 11,6 milyon dolar gelir elde eden Tim Cook’un gelirindeki düşüşün bu sebebinin Apple’ın zayıf finansal performansı olduğu düşünülüyor. 2019’da da etkileyici satış rakamlarına ulaşan Apple, görünüşe bakılırsa 2018 yılından daha etkisiz bir satış yakaladı.

Raporlara göre Tim Cook’un temel maaşı toplamda 3 milyon dolar ediyor. 2019 yılı için ek bonuslar ve teşviklerle Tim Cook’un maaşına yaklaşık 7,7 milyon dolar performans bonusu ve bunun yanı sıra güvenlik, seyahat ve çeşitli ihtiyaçlar için de 885 bin dolar ekleniyor. Apple, 2020 senesinde çok daha güçlü bir finansal performans göstermeyi planlıyor. Şirket, hizmetlerini daha ileri seviyelere aktararak daha yüksek satış rakamları elde edeceğini planlıyor. Bu bağlamda şirketin CEO’su Tim Cook’un da geliri bu sene içerisinde artış gösterebilir.