Apple, son zamanlarda Çin’de büyük bir yükseliş elde etmişken ortaya çıkan yeni bilgiler, bu yükselişin asıl nedenini gözler önüne serdi. Apple CEO’su Tim Cook’un Çin hükümetiyle 275 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Apple, iPhone akıllı telefonlarıyla Çin’in akıllı telefon pazarında da liderliğini ilan etmiş durumda. 6 yıl sonra yeniden gelen bu liderliğin arkasındaysa bazı kirli ve karanlık işlerin olduğu ortaya çıktı. Bu işlerin başındaysa Apple CEO’su Tim Cook yer alıyor. The Information tarafından paylaşılan dosya habere göre CEO Tim Cook, cihazlarını ve hizmetlerini engelleyebilecek tehditlerin önüne geçebilmek için Çin'de resmi yetkililerle lobicilik faaliyeti gerçekleştirdi.

The Information’un aktardığı bilginin en çarpıcı yanıysa şuydu: Apple CEO’su Tim Cook, bundan birkaç yıl önce 275 milyardan daha fazla değere sahip gizli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Apple, yatırımlar, iş anlaşmaları ve işçi eğitimi gibi yollarla Çin’in ekonomisini ve teknolojik gücünü geliştirmek için üzerine düşeceğini yapacağına söz verdi.

"Apple, Çin’i beslemiş"

İddialara göre bahsi geçen gizli anlaşma, Tim Cook’un 2016 yılında yaptığı Çin ziyareti sırasında imzalandı. Tim Cook, ziyareti sırasında Çin hükümetiyle bir dizi şahsi görüşme gerçekleştirdi ve anlaşmayı imzaladı. Bu görüşmeler öncesinde Çinli yetkililerin Apple’ın kendi ekonomilerine yeterli katkıyı sağlayamadığını düşünüyordu.

Apple’ın Çin’de tehlikeye giren ve Tim Cook’un anlaşma imzalamasını sağlayan hizmet ve ürünleri, Apple Pay, iCloud ve App Store idi. Yetkilileri yumuşatmaya çalışan Apple, Çin’deki ulaşım ağı şirketi Didi Chuxing’e 1 milyar dolar yatırım yaptığını duyurdu. Bundan kısa süre sonra da bahsi geçen Çin ziyareti gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında Apple, cihazlarında Çinli tedarikçilerden daha fazla bileşen kullanma, Çinli yazılım firmalarıyla anlaşmalar imzalama, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda işbirliği yapma ve doğrudan Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yapma; perakende mağazaları, araştırma ve geliştirme tesisleri ve yenilenebilir enerji projeleri dahil Çin’deki mevcut harcamalarından ‘milyarlarca dolar daha fazla’ yatırım yapma sözü verdi.