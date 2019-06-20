Yapılan son araştırmalara göre premium akıllı telefon piyasası belirli bir oranda düşse de Apple, premium segmentte %47'lik bir dilimi hâlâ elinde tutuyor.

Counterpoint’in raporlarına göre, 2019’un ilk çeyreğinde, küresel premium akıllı telefon satışlarında %8’lik bir düşüş yaşandı. ‘Premium’ tanımını yapmak için de 400 dolar fiyat etiketinin üzerindeki telefonlar incelendi.

Apple’ın ihracatında geçtiğimiz yıla göre %20’lik bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün en büyük nedeni, Apple kullanıcılarının cihazlarını değiştirme sürelerini uzatmaları. İkinci neden ise Çin'deki Apple satışlarının düşüşte olması.

Premium akıllı telefon satışlarına bölgesel bazda baktığımızda Kuzey Amerika, premium telefon alımında %30’la birinci olurken Çin, %26’lık bir kısmı elinde tutuyor. Bu oranların yanı sıra Çin’deki premium telefon satışı düşüşe geçtiği için küresel piyasayı da etkilediği belirtiliyor.

Tabloyu incelediğimiz zaman Huawei, küresel anlamda premium akıllı telefon pazarının en büyük üçüncü satıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Leica’yla yaptığı premium akıllı telefonlar sonucunda Apple’ın Çin’deki tahtını deviren Huawei, ciddi bir başarı elde etmişti. Tabii ki Google’ın kara listesine girdikten sonra Huawei’nin gelecekte benzer bir başarı sergilemesinin zor olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tabloda Apple ve Huawei zorluklarla karşılaşırken Samsung, kaosu fırsata çevirdi diyebiliriz. Analizcilere göre müşterilerin, fiyat performans konusunda Galaxy S ailesini tercih etmesinin sonucunda Samsung, piyasada %25’lik bir payı da elinde tutuyor.

Listenin devamına baktığımızda birçok kişinin tahmin etmeyeceği bir markayla karşılaşıyoruz. Sektörüne yeni giren markaların premium akıllı telefon sektöründe kendilerine yer bulmaları fazlasıyla zor bir durum olsa da OnePlus, başarılı bir şekilde bu görevin altından kalkarak en büyük 5 küresel premium telefon satıcısı olmayı başardı.

Premium telefon sektörü şu an için düşüşte olsa analizcilerin tahminlerine göre 5G telefonların, premium segmenti canlandıracağı düşünülüyor. Özellikle 5G telefonların orta segmente gelebilmesi için uzun bir süre gerektiği düşünüldüğü zaman, yeni 5G destekli telefonların gelişinin premium telefon piyasasında ciddi bir etkisi olacağını söyleyebiliriz.