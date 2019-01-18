Apple, Final Cut Pro X İçin Önemli Bir Güncelleme Yayınladı

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana yayınlanan ilk Final Cut Pro X güncellemesinde, kullanıcıları meraklandıracak herhangi bir yeni özellik bulunmuyor ancak Final Cut Pro X için en önemli husus olan performans adına birkaç iyileştirme bulunmakta.

Apple geçtiğimiz gün beklenmedik bir anda Kasım ayından beri güncelleme yayınlamadığı Final Cut Pro X için güncelleme yayınladı. Final Cut Pro X’e gelen 10.4.5 güncellemesi herhangi bir yeni özellik içermiyor ancak performans ve kararlılık iyileştirmelerini barındırıyor.

10.4.5 güncellemesinin detayları şu şekilde:

Ses kanalı bulunmayan klipler için dalga formları oluştururkenki performansın iyileştirmesi

Arapça veya İbranice metinleri başlık kısmına yapıştırırken daha verimli sonuçlar için kararlılık iyileştirmesi

Shift+Command+E klavye kombinasyonuyla bir projeyi kompresöre gönderme işlemindeki kararlılığın iyileştirilmesi

Zaman Çizelgesi kısmındaki sekmeleri değiştirirken daha verimli işlem performansı

Final Cut Pro X için herhangi bir yeni özellik söz konusu değil ancak bu programın ve içerisinde yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğu göz önüne alınırsa, bu tip kararlılık ve performans iyileştirmeleri kullanıcılar için büyük bir önem arz ediyor.

Apple, bu tip küçük ama sık sık yayınlanan güncellemeleri yıl sonuna kadar devam ettirerek tamamen sorunsuz bir Final Cut Pro X yaratmayı planlıyor olabilir.