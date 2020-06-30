Bir tasarımcı, Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen artırılmış gerçeklik gözlükleri için glassOS adlı bir işletim sistemi arayüzü konsepti tasarladı. iOS 14'ten ilham alan konsept, kolay erişilebilen sade ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzü gösteriyor.

Apple'ın 2022'de duyuracağı konuşulan ve şu anda Apple Glasses olarak adlandırılan artırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında birçok söylenti ortaya çıksa da, şirket şimdiye kadar bu alandaki projeleri hakkında bilgi vermedi. Ancak bir tasarımcı, iOS 14'ten esinlenen glassOS konseptiyle AR gözlüğün kullanıcı arayüzünün nasıl olabileceğini ortaya koyuyor.

Jordan Singer adlı tasarımcının da belirttiği gibi Apple, iOS 14 arayüzünde öğeleri daha kompakt hale getirerek kullanıcıların erişmek istediği öğelere ve bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmesini amaçlıyordu. Singer'ın AR gözlük için tasarladığı konsept de aynı amacı taşıyor ve kullanıcılara olabildiğince hızlı ve sade bir deneyim sunuyor.

glassOS, sade bir arayüz sunuyor

Tasarımcının arayüzde yaptığı değişiklikler, ana ekran widget'larını, yeni Siri arayüzünü ve AR deneyimine engel olmayan gelen çağrı ekranını içeriyor. Jordan Singer, konseptini Apple'ın gözlüklerini takan birinin nasıl bir arayüzle karşılaşabileceğini göstermek için tasarladı ve iPhone telefonlar için gelecek iOS 14 güncellemesinin gözlük üzerinde sunabileceği deneyime ışık tuttu.

Konseptte bildirimler, görüş alanının sağ üst köşesinden çıkan ve watchOS'tan ilham alan pencerelerle gösteriliyor. Ayrıca Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıttığı macOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Big Sur'daki simgelerin kullanıldığı göze çarpıyor. Jordan, tasarımında kullandığı 3 boyutlu öğeleri ve gölgeleri olan simgelerin daha doğal göründüğünü belirtiyor.

AR gözlükler için tasarlanan glassOS arayüzünün gelen arama ve Apple Maps navigasyon bildirimleri görüntüye engel olmadan, sağ üst taraftan küçük bir pencereyle geliyor. Arayüz, tıpkı iOS 14'teki Akıllı Widget'lar gibi, kullanıcı için önemli olan öğeleri otomatik olarak ekrana taşıyor. Ayrıca Siri, AirPods uyarıları, gizlilik göstergeleri, Çeviri uygulaması, picture in picture modu ve daha fazlası dahil olmak üzere konsept sayfasında görebileceğimiz daha birçok örnek var.

Tasarımcının konseptini sergilediği web sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Tasarımlar, Apple'ın gözlüklerine yeni bir işletim sistemi yaparken hangi yaklaşımı benimsemesi gerektiğine güzel birer örnek olarak karşımıza çıkıyor. Sizce bu konsept Apple Glasses için uygun bir deneyim sunabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.