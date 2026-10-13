Apple, Akıllı Ev Ekosistemini Genişletiyor: Yeni Apple Home Collection Tanıtıldı!

Apple; LG ve Schneider Electric iş birliğiyle kamera, kilit ve termostat içeren uçtan uca şifreli Apple Home Collection serisini tanıttı.

Apple, LG Electronics ve Schneider Electric iş birliğiyle geliştirdiği yeni akıllı ev aksesuarları serisi Apple Home Collection'ı duyurdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İç ve dış mekân kameralarından akıllı kapı kilitlerine, termostatlardan ortam sensörlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan seri, iPhone ile tek dokunuşla kurulum kolaylığı sunuyor. Ayrı bir uygulama veya harici hesap gerektirmeyen tüm ürünler, doğrudan Apple Home uygulaması üzerinden uçtan uca şifrelemeyle yönetilerek kullanıcı gizliliğini en üst seviyede tutuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Akıllı eve entegre ve minimalist deneyim

Apple Home Collection; Matter uyumluluğu, Thread desteği ve sade tasarım çizgileriyle Apple ekosistemine sorunsuz şekilde entegre oluyor. Siri ve Home uygulaması aracılığıyla yönetilebilen aksesuarlar, hem bağımsız hem de birbiriyle senkronize çalışabiliyor. Kullanıcı verileri doğrudan yerel merkezlerde veya Private Cloud Compute üzerinde işlendiğinden Apple, LG ya da Schneider Electric dahil hiçbir üçüncü taraf ev içi verilere erişemiyor.

Ev güvenliğini Apple HomeView, HomePod veya Apple TV 4K gibi merkezlerle birleştiren dört yeni LG kamera modeli seride öne çıkıyor:

LG Video Doorbell : Biri 2.5K, diğeri Full HD olan çift kamerasıyla hem ziyaretçileri hem de kapıdaki paketleri ayrı ayrı gösterebiliyor. Dahili spot ışığı ve Apple cihazlarından çalan zil sesiyle eksiksiz bir kapı çözümü sağlıyor.

: Biri 2.5K, diğeri Full HD olan çift kamerasıyla hem ziyaretçileri hem de kapıdaki paketleri ayrı ayrı gösterebiliyor. Dahili spot ışığı ve Apple cihazlarından çalan zil sesiyle eksiksiz bir kapı çözümü sağlıyor. LG Floodlight Cam : Hareket algılandığında devreye giren çift projektörü ve düşük ışıkta renkli gece görüşü ile geniş dış alanları izliyor.

: Hareket algılandığında devreye giren çift projektörü ve düşük ışıkta renkli gece görüşü ile geniş dış alanları izliyor. LG Outdoor Cam : Ayarlanabilir açılı gövdesi ve renkli gece görüşüyle kolay dış mekân kurulumu sunuyor.

: Ayarlanabilir açılı gövdesi ve renkli gece görüşüyle kolay dış mekân kurulumu sunuyor. LG Indoor Cam: Mahremiyete odaklanan iç mekân kamerası, ev halkı dışarıdayken alanı izlerken aile üyelerinden biri eve döndüğü anda lensini otomatik olarak aşağı indirerek kaydı durduruyor.

iCloud+ destekli kameralar 10 günlük video geçmişi sunarken, Apple Intelligence sayesinde doğal dille arama ve video özetleri desteği de sağlıyor. Cihazlar, internet kesintilerinde dâhili depolamalarıyla kayda devam edebiliyor.

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi

Aralık ayında ABD, Kanada ve İngiltere gibi belirli pazarlarda satışa çıkacak serinin bazı tamamlayıcı ürünleri ise 2027 başında raflarda olacak. Başlangıç fiyatları ise şu şekilde açıklandı: