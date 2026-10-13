Apple, Siri AI Destekli Yeni HomePod mini 2’yi Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple, Siri AI desteği, canlı renkleri ve Apple S10 çipli üstün surround ses özellikleriyle donatılan yeni HomePod mini 2 modelini duyurdu.

Apple, popüler kompakt akıllı hoparlörünün yeni nesli HomePod mini 2’yi resmî olarak tanıttı.

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Yeni model; Siri AI entegrasyonu, canlı yeni renk seçenekleri ve geliştirilmiş ses deneyimiyle dikkat çekiyor. Gelecekte yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle sunulacak Siri AI desteği sayesinde hoparlör, kullanıcının kişisel bağlamını anlayabilen, doğal sohbet yeteneğine sahip ve kapsamlı dünya bilgisiyle müzik keşfini zenginleştiren çok daha yetenekli bir asistana dönüşüyor. Tek başına, stereo çifti olarak veya çok odalı sistemlerde odayı dolduran ses sunan HomePod mini 2; pembe, yeşil, mavi, beyaz ve gece yarısı renkleriyle bugünden itibaren ön siparişe açıldı.

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Siri AI ile kişiselleştirilmiş ve doğal asistan deneyimi

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Siri AI, HomePod mini deneyimini kökten değiştiriyor. Apple Intelligence destekli bir iPhone veya iPad ile eşleştirildiğinde hoparlör, evdeki altı farklı kullanıcının sesini ayırt edebiliyor ve her birine özel bağlamı güvenli bir şekilde işliyor.

Siri AI, mesajlardaki önerilen şarkıyı bulma, e-postadaki bir yemek tarifine ulaşma ya da takvim etkinliklerine göre hatırlatıcı oluşturma gibi görevleri doğrudan yerine getirebiliyor. Cihazında Apple Intelligence bulunmayan kullanıcılar dahi Siri AI’ın kapsamlı genel bilgi birikiminden, güncel web yanıtlarından ve doğal diyalog kurma becerisinden yararlanabiliyor.

S10 çipiyle geliyor

HomePod mini 2, gücünü Apple S10 çipinden ve gelişmiş bilişimsel ses teknolojisinden alıyor. Gerçek zamanlı ses analizi yaparak dinamik aralığı ve akustik performansı optimize eden cihaz, kompakt gövdesinden 360 derecelik zengin bir ses yayıyor.

Cihaz, yeni Apple TV 4K ile eşleştirildiğinde Apple ekosisteminde bir ilke imza atarak dört hoparlörlü surround ses kurulumunu destekliyor. Sistem, odadaki hoparlör konumlarını otomatik olarak tespit ederek ses dengesini mekana göre kalibre ediyor. Mac modelleriyle de uyumlu çalışan cihaz, masaüstünde şık bir ses sistemi olarak kullanılabiliyor.

Yeni Sound Glow özelliği ve güvenlik

Yeni "Sound Glow" özelliği, HomePod mini 2'nin üst panelini müzikle senkronize olan dinamik bir görsel alana dönüştürüyor. Panel; bas ve tizlere gerçek zamanlı tepki vererek o an çalan parçanın albüm kapağındaki renklere uygun ışık animasyonları üretiyor. Ayrıca dinlendirici bir atmosfer yaratmak isteyenler için yağmur gibi ses manzaralarına özel ışık desenleri de sunuluyor.

HomePod mini 2, evdeki akıllı aksesuarları sesli komutlarla ve Apple Home uygulaması üzerinden yönetmeyi kolaylaştırıyor. Dışarı çıkarken garaj kapısını kapatma, yatmadan önce panjurları indirme veya aydınlatmaları kapatma gibi senaryolar tek bir komutla yürütülebiliyor. Cihazın güvenlik özellikleri arasında duman veya karbonmonoksit alarmı seslerini tanıma özelliği bulunuyor; bir tehlike algılandığında kullanıcının iPhone, iPad ve Apple Watch cihazlarına anında bildirim gönderiliyor. Ayrıca Apple Home Collection kapı zilleri ve kameralarıyla entegre çalışarak Yüz Tanıma özelliğiyle kapıda kimin olduğunu sesli olarak bildirebiliyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Apple’ın 2030 karbon nötr hedefleri doğrultusunda üretilen HomePod mini 2; tüm mıknatıslarında %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri, devre kartlarında ise geri dönüştürülmüş bakır, altın ve lehim kalayı barındırıyor. Ambalajı ise tamamen lif bazlı malzemelerden oluşuyor.