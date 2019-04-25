Apple, yaptığı açıklamada İngiltere, Hong Kong ve Singapur'da kullanılan priz adaptörlerini geri topladığını duyurdu.

Apple, geçtiğimiz günlerde belirli adaptörlerini geri toplayacağını belirtti. Apple'ın adaptörleri geri toplamasının nedeni, düşük bir ihtimal de olsa, adaptörlerin kırılma durumunda dokunulduğunda elektrik çarpması. Bu durum, üç uçlu adaptörler için geçerli.

Bahsi geçen adaptörler, 2003-2010 yılları arasında Mac, iPhone, iPad gibi Apple cihazlarıyla birlikte verilmişti. Bunun yanı sıra 'Apple Dünya Seyahati Adaptör Kiti' olarak da satılıyordu. Apple, sorunun farkında olduğunu bildirerek bu adaptörleri değişim programına dahil edeceğini belirtti. Bunun yanı sıra hiçbir Apple USB güç adaptörünün geri toplamaya dahil olmadığı söylendi.

Apple, kullanıcıların adaptörleri kullanmayı bırakmalarını istiyor.

Geri toplama isteğe bağlı olmasına rağmen şirket, müşteri güvenliğini göz önünde bulundurarak müşterilerinden adaptörleri kullanmayı bırakmalarını istiyor. Geri toplamadan etkilenen adaptörlerin beyaz ve üç uçlu olduğu, ana Apple güç adaptörüne takıldığı iç yuvada herhangi bir harf olmadığı belirtildi. Hangi adaptörlerin etkilendiğini öğrenmek için Apple'ın web sitesinden ayrıntılı inceleme gerçekleştirebilirsiniz.

Apple, durumdan etkilenen müşterilerin adaptörlerini değişim programına dahil edebilmeleri için bir destek sayfasına yönlendirme gerçekleştiriyor. Müşterinin söz konusu cihazlardan birine sahip olduğunu ispatlamak için Mac, iPad, iPhone veya iPod seri numaralarına gereksinim duyuluyor. Çevrimiçi destek üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin ardından cihazlar Apple mağazası ya da yetkili Apple servis sağlayıcısı aracılığıyla değiştirilebiliyor.