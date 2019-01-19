Apple'ın Yeni iPad Pro Reklamları, Ofiste Nasıl Bir Yıldız Olabileceğinizi Gösteriyor (Video)

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Apple, 12.9 ve 11 inç boyutlarındaki yeni modelleriyle satışa çıkan Apple iPad Pro'nun ofis ortamında daha verimli kullanılması için bir dizi rehber videosu hazırlayarak kullanıcılar ile paylaştı.

Apple, 18 Ocak tarihinde iPad Pro için bir dizi rehber video hazırladı ve yayınladı. Yayınladığı birer dakikalık rehber videoları, ofis ortamında çalışan kullanıcıların yeni iPad Pro’ya daha hızlı alışmaları adına yapılmış.

Sunum hazırlamak istenildiğinde kullanılabilecek yeni bir kısa yolu göstermekle birlikte not almanız gerektiğinde de notlarınıza en hızlı şekilde ulaşmanızın yolunu anlatan ufak videolar mevcut. Videolardan sadece bu uygulamaların nasıl açılacağını değil, onlarla ilgili yeni özellikler de görebilirsiniz.
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Apple’ın hazırlamış olduğu bu rehber videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/New-Apple-iPad-Pro-ads-show-you-how-to-be-more-productive_id112922#
Etiketler: apple, tablet, ipad pro
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