Apple'ın yapay zeka özellikleri Apple Intelligence, destekleyen tüm iPhone, iPad ve Mac modelleri için kullanıma sunuldu. Siri dilini İngilizce (ABD) yapmanız halinde Türkiye'de de kullanabiliyorsunuz.

Apple, tüm cihazlarına ChatGPT entegrasyonu dahil çeşitli yapay zeka özellikleri kazandıracak Apple Intelligence'ı bugün itibarıyla destekleyen tüm iPhone, iPad ve Mac modellerinde kullanıma sundu. Tabii bizlik bir durum yok. Zira Apple Intelligence, şu an için Türkçe olarak kullanılamıyor.

Bununla birlikte son iOS güncellemesini yaptığınızda Siri dilini İngilizce (ABD) olarak değiştirmeniz halinde Apple Intelligence ile kullanıma sunulan ilk özellikleri Türkiye'de de deneyimlemeye başlayabiliyorsunuz. Apple'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre Apple Intelligence, aralık ayında Avusturalya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda’da da yerelleştirilmiş İngilizce dil desteğiyle sunulacak.

Apple Intelligence'ın kullanıma sunulmasıyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

Apple bugün Apple Intelligence’ın iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için ilk özellik grubunu iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1’in kullanıma sunulmasıyla gelecek ücretsiz bir güncellemeyle duyurdu. Apple Intelligence; Apple çipin gücüyle dilleri ve görselleri algılayan, uygulamalar arasında işlem yapabilen, kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştirip hızlandıran, üstelik bunları yaparken yapay zeka alanında gizlilik konusunda olağanüstü bir adım atan kişisel yapay zeka sistemi. İlk özellik grubu bugün kullanıma sunuldu ve önümüzdeki aylarda daha fazlası sunulmaya devam edilecek.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, “Apple Intelligence; iPhone, iPad ve Mac için yeni bir çağın başlangıcı. Kullanıcılarımızın başarabileceklerini başka bir seviyeye taşıyacak yepyeni deneyimler ve araçlar sunuyor.” dedi. “Apple Intelligence, yapay zeka ve yapay öğrenme konusunda Apple’ın üretken modellerini cihazlarımızın merkezine yerleştirmek için yıllar boyunca kaydedilen inovasyonların bir sonucu ve kullanımı kolay olan bir kişisel yapay zeka sistemi sunarken kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor. Apple Intelligence, yalnızca Apple’ın sunabileceği türden bir üretken yapay zeka ve kullanıcılarımızın hayatlarını zenginleştirebilmek bizi çok heyecanlandırıyor.”

“Apple Intelligence; iPhone, iPad ve Mac’inizi daha da faydalı ve kullanışlı hale getirecek heyecan verici yeni özelliklerin kapılarını açıyor. Yazım dilinizi geliştirecek Yazma Araçları’ndan en önemli bildirimleri öne çıkaran özet bildirimlerine veya aradığınız fotoğraf ya da videoyu sadece anlatarak bulmaya kadar.” dedi Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi. “Ayrıca hepsi, kullanıcıların bilgisini korumak için iPhone’un gizliliği ve güvenliğini buluta kadar genişleten, çığır açan yeni bir yaklaşım olan aygıt içi işleme ve Private Cloud Compute ile gizlilik temeli üzerine oturtuldu. Apple Intelligence’ın ilk özellik grubunu kullanıcılara sunmaktan mutluluk duyuyoruz, üstelik daha yeni başlıyoruz.”

Sistemi Kapsayan Yazma Araçları

iOS, iPadOS ve macOS’e derinlemesine entegre edilen Yazma Araçları kullanıcıların Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamaları dahil olmak üzere yazı yazdıkları neredeyse her ortamda metni yeniden yazarak, düzelterek ve özetleyerek ifade tarzlarını geliştirebilmelerini sağlıyor.

Yeniden Yaz özelliğiyle Apple Intelligence, kullanıcıların yazdıkları yazının farklı halleri arasından seçim yapma ve yazının, hedef kitlesi ya da üstleneceği göreve göre profesyonel, kısa ya da dostane olması için hitap şeklini ayarlama imkanı tanıyor. Düzelt özelliği grameri, kelime seçimlerini ve cümle yapılarını kontrol ederken diğer yandan kullanıcıların gözden geçirip hızlıca kabul edebileceği düzeltmeler ve bu düzeltmelerin açıklamalarını sunuyor. Kullanıcılar ayrıca bir metin seçip bu metni daha kolay anlaşılabilir bir paragraf, madde madde, bir tablo veya liste olarak özetletebiliyor.

Daha Doğal ve Etkileşimli Siri

Siri daha doğal ve esnek hale gelerek sistem deneyimine derinlemesine entegre edildi. iPhone, iPad veya CarPlay’de etkin durumdayken ekranın kenarını saran zarif, parlayan bir ışıkla yepyeni bir tasarıma sahip. Kullanıcılar Mac’te çalışırken Siri’yi masaüstünde herhangi bir noktaya yerleştirerek ona kolayca erişim sağlayabiliyor. Ayrıca iPhone, iPad ve Mac’te Siri’yle diledikleri zaman yazarak iletişime geçebiliyor ve Siri’yi kullanırken konuşma ve yazma arasında rahatlıkla geçiş yaparak günlük görevlerini hızlandırabiliyorlar. Daha da zenginleştirilmiş dil algılama özellikleriyle Siri, kullanıcı bir şey söylerken takılırsa yine de ne kastettiğini anlayabiliyor ve bir istekten diğerine geçişte bağlamı koruyabiliyor. Üstelik kapsamlı ürün bilgisi sayesinde Siri şimdi Apple ürünleriyle ilgili özellikler ve ayarlar hakkında binlerce soruyu yanıtlayabiliyor. Kullanıcılar, nasıl ekran kaydı alınacağından Wi-Fi parolasını kolayca nasıl paylaşacaklarına kadar her şeyi öğrenebiliyor.

Fotoğraflar Uygulaması Şimdi Daha Akıllı

Fotoğraflar uygulaması şimdi bir sürü yeni özellikle daha da akıllı. Doğal dilde arama özelliği, kullanıcılara aradıklarını örneğin “Maya batik tişörtüyle kaykaya binerken.” gibi cümlelerle sadece tarif ederek neredeyse her şeyi arayabilme imkanı sağlıyor. Arama, videolarda da çalışıyor. Böylece kullanıcılar bir videonun belirli bir yerinde olan bir şeyi aratıp doğrudan o ana gidebiliyor. Arama, ayrıca akıllı tamamlama önerileri sunarak kullanıcıların aradıklarını hızlıca bulmasını sağlıyor.

Bir fotoğraf karesinde istenmeyen bir nesne ya da birisi bulunduğunda Düzeltme aracı, kullanıcılara dikkat dağıtan etkenleri fotoğrafın çekilme amacına sadık kalarak kaldırabilmenin bir yolunu sağlıyor.

Anılar özelliği şimdi kullanıcılara sadece bir açıklama yazarak istedikleri filmi oluşturabilme imkanı tanıyor.1 Apple Intelligence, dil ve görsel anlamayı kullanarak kullanıcının tanımına göre en iyi fotoğrafları ve videoları seçiyor, fotoğraflardan belirlediği temalara dayalı bölümlere ayrılmış bir hikaye yaratıyor ve bunları kendi anlatı akışına sahip bir film olarak düzenliyor.

Önceliklendirme ve Odaklanmanın Yeni Yolları

Mailleri takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Mail uygulamasında gelen kutusunun tepesinde yeni bir bölüm olarak sunulan Öncelikli Mesajlar, bir öğlen yemeğine son dakika daveti veya biniş kartı gibi en acil mailleri gösteriyor. Kullanıcılar, gelen kutularındaki mesajları açmaya gerek kalmaksızın özetlerini görebiliyor ve uzun yazışmalarda Özetle’ye dokunarak veya tıklayarak alakalı detaylara erişebiliyor. Ayrıca Akıllı Yanıt özelliği hızlı yanıt önerileri sunuyor ve bir mailde yer alan soruları algılayarak hiçbir şeyin yanıtsız kalmamasını sağlıyor.

Apple Intelligence, bildirim özetleri özelliği sayesinde uzun veya yığın halindeki bildirimleri tarayıp kullanıcıların Kilit Ekran’ında özellikle aktif olan bir grup sohbetinin özeti gibi önemli detayları görmelerini ve önceliklendirme yapmalarına yardımcı olarak anın tadını çıkarmalarını sağlıyor. Yeni bir Odak olan Kesilmeleri Azalt, öncelikle ilgilenilmesi gerekebilecek bildirimleri öne çıkarıyor.

Notlar ve Telefon uygulamalarında kullanıcılar ses kaydedebiliyor, sesi metne dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Telefon uygulamasında bir arama sırasında kayıt başlatıldığında katılımcılara otomatik olarak bildiriliyor ve arama bittiğinde Apple Intelligence kullanıcıların önemli noktaları hatırlamasına yardımcı olmak için özet çıkarıyor.

Daha Birçok Özellik Gelecek

Yeni Apple Intelligence özellikleri Aralık’ta kullanıma sunulacak ve sonraki aylarda daha fazla özellik tanıtılacak.

Apple Intelligence, kullanıcılara kendilerini görsel olarak ifade etmeleri için yeni yollar sağlayacak. Orijinal Genmoji yaratma özelliğiyle emojiler yepyeni bir seviyeye taşınacak. Bunun için bir açıklama yazmak veya arkadaşlardan ya da aile üyelerinden birinin fotoğrafını seçmek yeterli. Image Playground uygulaması ile kullanıcılar dakikalar içinde eğlenceli görseller oluşturabilecek. Image Wand ise kabataslak eskizleri eğlenceli görsellere dönüştürerek notları görsel açıdan daha ilgi çekici hale getirecek. Kullanıcı boş bir alanı daire içine aldığında Image Wand, dairenin çevresindeki bağlamdan yararlanarak bir görsel oluşturacak.

Yazma Araçları, kullanıcıların metinlerinde yapmak istedikleri belirli değişiklikleri tarif etmesine imkan veren özelliklerle Aralık’ta daha da güçlenecek. Örneğin kullanıcılar bir yemek davetiyesini şiire çevirebilecek veya öz geçmişlerini daha göz alıcı hale getirebilecek. Üstelik kullanıcıların Yazma Araçları’ndan ve Siri’den ChatGPT’nin kapsamlı dünya bilgisine erişim seçeneği olacak. Böylece kullanıcılar, araçlar arasında geçiş yapmaya ihtiyaç duymadan ChatGPT’nin görsel algılama ve belge algılama yeteneklerinden yararlanabilecek.

Ayrıca yine Aralık’ta iPhone 16 modellerindeki yeni Kamera Denetimi sayesinde yeni bir görsel yapay zeka deneyimi Apple Intelligence’ı daha da ileriye taşıyarak kullanıcıların, nesneler ve bulundukları yer hakkında anında bilgi edinebilmelerini sağlayacak.2 Kullanıcılar, önlerindeki bir restoranın detaylarına erişebilecek ve örneğin metnin çevirisini yaparak aldıkları bilgiyle etkileşime geçebilecek.3 Kamera Denetimi aynı zamanda, belirli bir alanda uzmanlığı olan üçüncü taraf araçlara geçiş yolu olarak da hizmet verecek. Örneğin, kullanıcılar bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediklerinde Kamera Denetimi’nden faydalanabilecekler. Kullanıcılar, üçüncü taraf araçların ne zaman kullanılacağını ve bu araçlarla hangi bilgilerin paylaşılacağını kontrol edebilecek.

Gelecek aylarda Öncelikli Mesajlar en önemli bildirimleri öne çıkaracak ve Siri, kullanıcıların kişisel tercihleri ve kullanım alışkanlıklarından ilham alıp tam onlara özel yapay zeka özellikleri sunarak daha da yetenekli olacak. Siri ayrıca ekran farkındalığı kazanacak ve aynı zamanda Apple uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarında da yüzlerce yeni işlem yapabilecek.

Çığır Açıcı Gizlilik Korumaları

Kullanıcıları her adımlarında korumak için tasarlanan Apple Intelligence, aygıt içi işleme kullanıyor. Yani ona güç veren modellerin çoğu tamamen aygıtta çalışıyor. Daha çok işlem gücü gerektiren isteklerde Private Cloud Compute, Apple aygıtlarının gizliliğini ve güvenliğini buluta kadar genişleterek daha da çok yapay zeka özelliği sunuyor. Kullanıcılar Private Cloud Compute kullanırken verileri hiçbir zaman Apple’da saklanmıyor veya Apple ile paylaşılmıyor. Bu özellik yalnızca kullanıcıların isteklerini yerine getirmek amacıyla kullanılıyor. Sektörde ilk kez bağımsız uzmanlar, bu gizlilik sözünü sürekli olarak doğrulamak için Apple çip sunucularında çalışan kodları inceleyebiliyor. Yapay zeka alanında gizlilik konusunda olağanüstü bir adım.

Kullanıcılar Siri, Yazma Araçları veya Kamera Denetimi ile görsel yapay zeka kullanımının bir parçası olarak sunulan ChatGPT entegrasyonunu etkinleştirip etkinleştirmeyeceklerini seçebiliyorlar. Kullanıcılar hesap oluşturmadan ChatGPT’ye erişebiliyor ve gizlilik korumaları yerleşik olarak sunuluyor. Bunun için IP adresleri gizleniyor ve OpenAI gelen istekleri saklamıyor. Hesaplarını bağlamayı tercih edenler için ise OpenAI’ın veri kullanımı politikaları geçerli oluyor.