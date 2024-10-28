Apple, USB Type-C'ye geçiş yapan yeni Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad'i duyurdu.

Apple, haftalardır beklenen duyuruyu gerçekleştirdi ve M4 işlemcili iMac gün yüzüne çıktı. Yeni iMac'ler ile birlikte yenilenen Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad modellerini de tanıttı. Bu yeni aksesuarların en dikkat çekici özelliği, artık Lightning yerine USB-C girişi sunuyor olmaları. 2015 yılından beri Lightning portu kullanan bu ürünler, nihayet USB-C ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeni Magic Keyboard, şu an için yalnızca sağ tarafında sayı takımı bulunan büyük model olarak sunuluyor. Tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmayan bu klavye, rahat bir yazım deneyimi sağlıyor. Magic Mouse ise mevcut tasarımına sadık kalarak aynı yüzeyde kayma ve hassas kontrol imkanı sunmaya devam ediyor. Kullanıcıların çokça şikayet ettiği fareyi ters çevirip şarj etme gereksinimi ise devam ediyor.

Karşınızda yeni Magic Keyboard

Magic Trackpad, bildiğimiz şekilde büyük bir yüzey alanı ile multi-touch işlevselliği sunarak, kullanıcıların çoklu parmak hareketlerini rahatça gerçekleştirmesine olanak tanıyor. USB-C geçişiyle birlikte, kullanıcılar Apple’ın diğer cihazlarıyla daha uyumlu bir deneyim yaşayacaklar. Tüm bu ürünler, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Karşınızda yeni Magic Trackpad

Apple, aksesuarlarında da USB Type-C'ye geçiş yaparak lightning girişini tamamen tedavülden kaldırmaya bir adım daha yaklaştı. iPhone SE 4'te bir sürpriz görmezsek gelecek yıl Apple'ın lightning girişli tüm ürünlerinin satıştan kaldırıldığını görmemiz çok da şaşırtıcı.

Karşınızda yeni Magic Mouse

Yeni Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad fiyatı