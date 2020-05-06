Apple, iOS 13.5 Beta 4 ve iPadOS 13.5 Beta 4'ü geliştiriciler için yayınladı. Güncellemede hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanında bazı yenilikler de sunuldu. Apple, Google ile iş birliği yaptığı koronavirüs iletişim takibi API'sini de güncellemeye ekledi.

Apple, geçtiğimiz hafta koronavirüs iletişim takibi uygulama programlama arayüzü (API) ile birlikte iOS 13.5 Beta 3 ve iPadOS 13.5 Beta 3'ü geliştiricilere indirilebilir olarak sunmuştu. Teknoloji devi şimdi de işletim sistemlerinin geliştirilmesi adına beta test sistemine kayıtlı olan ve güncelleme için uygun olan cihazlara iOS 13.5 Beta 4 ve iPadOS 13.5 Beta 4'ü yayınladı.

Cupertino merkezli şirket, iOS 13.5 ve iPadOS 13.5'in dördüncü beta versiyonları tüm uyumlu olan iPhone'lar ve iPad'ler için yayınlandıktan sonra geliştiriciler bu güncellemeleri indirmeye başladı. Apple sistemine kayıtlı olan geliştiriciler, iOS ve iPadOS'un bu beta versiyonlarını cihazlarına OTA aracılığıyla veya Apple Developer Center'dan indirebilir.

Apple ve Google'ın iş birliği ilk meyvesini verdi:

Apple, henüz resmi güncelleme notlarını yayınlamadı ancak şirketin çeşitli hata düzeltmeleri yapması ve sistemi iyileştirmesi bekleniyor. iOS 13.5 ve iPadOS 13.5'in kamuoyuna açık beta versiyonlarınınsa bu ayın ortasına doğru yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Apple; iOS 13.5 Beta 3 ve iPadOS 13.5 Beta 3 ile birlikte Google ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs iletişim takip teknolojisinin ilk adımını attı.

iOS 13.5 Beta 3 ve iPadOS 13.5 Beta 3 ile birlikte yayınlanan XCode 11.5, geliştiricilerin koronavirüs iletişim takip uygulama programlama arayüzlerini kullanmasını ve kullanıcıları uyarmasını sağlayacak. Yeni güncellemeler, bunlar dışında bir de kullanıcının maske takıp takmadığını tespit edip şifre ekranına geçerek cihazın açılmasını daha kolay hâle getiren küçük bir Face ID değişikliği de içeriyor. Güncellemenin kullanıcılara sundukları bunlarla da sınırlı değil. FaceTime grup video görüşmelerinde geniş çerçeveleri devre dışı bırakma özelliği de cihazlara eklendi.

Şirket ayrıca uyumlu Apple TV cihazlarına tvOS 13.4.5 Beta 4'ü ve uyumlu Apple Watch'lara da watchOS 6.2.5 Beta 4'ü sundu. tvOS 13.4.5 ve watchOS 6.2.5'in üçüncü geliştirici beta versiyonları da geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.