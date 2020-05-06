Apple, AirPods Pro İçin Yazılım Güncellemesi Yayınladı

Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods Pro için dün yeni bir güncelleme yayınladı. 2D15 yapı numarası ile yayınlanan güncellemeyle bazı hataların düzeltildiği ve gürültü engelleme özelliğinde değişiklikler yapıldığı düşünülüyor.

Apple, geçtiğimiz aylarda kullanıcılara sunduğu kablosuz kulaklıkları AirPods Pro için yazılım güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor ve son olarak yapı numarası 2D15 olan yeni bir güncellemeyi dün yayınladı.

Apple AirPods Pro için yayınladığı yazılım güncellemesinin getirdiği yenilikleri açıklamadı. Ancak güncelleme ile bazı hataların düzeltildiği ve gürültü önleme özelliğinde iyileştirmeler olabileceği düşünülüyor.

Hangi yazılım sürümünü kullanıyor olursa olsun bütün AirPods Pro kullanıcıları 2D15 yazılım güncellemesini kulaklıklarına yükleyebilecekler. Ancak AirPods Pro güncellemeleri tahmin edebileceğiniz gibi direkt olarak cihaz üzerinden yapılamıyor. Kulaklık bir iOS cihaza bağlı şekilde şarj olurken güncelleme otomatik olarak yükleniyor.

Kendi AirPods Pro’sunun hangi yazılım sürümünü kullandığını öğrenmek isteyen kullanıcılar, kulaklığın bağlı olduğu bir iOS cihazı üzerinden Ayarlar bölümünde bulunan Genel kısmının altındaki Hakkında’da yer alan AirPods Pro seçeneğine girerek yazılım sürümünü öğrenebilirler.