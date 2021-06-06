2020 senesinde çıkan Apple'ın işletim sistemleri iOS 14 ve iPadOS 14'ün kullanım oranları açıklandı. Grafiğe göre son 4 yılda çıkmış olan iPhone modellerinin yüzde 90'ı iOS 14 üzerinde çalışıyor. iPadOS 14 kullanan cihazlarda ise bu oran yüzde 91.

Teknoloji devi Apple, yarın merakla beklediğimiz WWDC etkinliğinin 2021 ayağını gerçekleştirecek. Bu etkinlikte bir iki cihazın tanıtılmasını görmeyi beklerken elbette şirket, işletim sistemlerinin yeni sürümlerini de her yıl olduğu gibi gösterecek.

Bizler yeni işletim sistemlerinin detaylarını beklemeye devam ederken Apple, yakın zamanda iOS 14 ve iPadOS 14'ün kullanım oranlarını açıkladı. İşletim sistemlerinin geniş cihaz desteği sayesinde iOS 15 yayınlanmadan önce iOS 14'ün kullanım oranı, rekor bir seviyeye ulaştı.

Piyasada bulunan tüm iPhone modellerinin yüzde 85’i, iOS 14 kullanıyor

Son dört yılda üretilmiş olan iPhone cihazların yüzde 90’ı iOS kullanırken yüzde 8’i iOS 13 ve kalan yüzde 2 ise daha önceki iOS sürümlerini kullanıyor.

Piyasadaki tüm cihazlara baktığımızda ise güncel olarak piyasada bulunan modellerin yüzde 85’i iOS 14 kullanıyor. iOS 13 kullanan kısım ise yine yüzde 8 olarak karşımıza çıkarken daha önceki iOS sürümlerini kullanan cihazların oranı yüzde 7.

iPadOS’e geldiğimizde de iPadOS 14'ün, iOS 14’ün başarısına eşlik ettiğini görüyoruz. Grafiğe göre son dört yılda üretilmiş olan iPad cihazların yüzde 91’i iPadOS 14 kullanırken yüzde 8’i iPadOS 13 kullanmakta. Daha önceki iPadOS sürümlerini kullanan cihazların oranı ise sadece yüzde bir.

Son dört yılı da dahil ederek piyasada bulunan tüm cihazlara baktığımızda ise iPadOS 14 kullanan cihazların yüzde 79’luk bir alan kapladığını görüyoruz. iPadOS 13 kullanan cihazların oranı yüzde 9 olarak karşımıza çıkarken önceki nesil iPadOS sürümlerini kullanan cihazların oranı yüzde 12.