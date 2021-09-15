Hangi iPhone 13 Modeli İçin Kaç TL Vergi Ödüyoruz?

Apple Türkiye, iPhone 13'ün lansmanından hemen sonra yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Peki açıklanan bu fiyatların ne kadarı vergi? İşte iPhone 13 modellerinin gümrükten Türkiye'ye giriş fiyatı, vergisi ve Apple Türkiye'nin kar marjı...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 14 Eylül (dün) saat 20:00'de gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde iPhone 13 ailesini, iPad mini'yi ve yeni Watch Series 7'yi duyurdu. Şirketin yaptığı duyuru üzerine Türkiye'de güncellenen internet sitesi, bu kez tüketicilerin vakit kaybetmeden yeni fiyatlardan haberdar olmasını sağladı. Ayrıca, bu güncelleme sonrası iPhone SE'nin fiyatına zam yapıldığını da sizlerle paylaşmıştık.

Yeni Apple ürünlerinin en çok dikkat çeken yanları, hiç şüphesiz fiyatları oldu. Şirket, yenilediği akıllı telefon modellerine zam yapma ihtiyacı hissetmedi. Bu bağlamda, iPhone 13 ailesinin ABD fiyatları, iPhone 12 ailesi ile aynı tutuldu. Şimdi sizlerle, Türkiye'de çokça tartışılan bir konuya parmak basacağız. Herhangi bir iPhone 13 modelinden Apple Türkiye ne kadar kazanıyor ve tüketiciler olarak ne kadar vergi ödüyoruz?

İşte iPhone 13 modellerinin Türkiye'ye giriş fiyatı, vergisi ve kar marjı

İçeriğimize devam etmeden önce, nasıl bir hesaplama yapacağımızdan bahsedelim. Apple Türkiye, internet sitesinde her bir telefon için istenen tutarın vergisi, açık bir şekilde bildiriyor. Bir örnekle; iPhone 13 mini'nin 10 bin 999 TL'lik fiyatının 4.682 TL'si, doğrudan vergi olarak Apple resmi sitesinde gösteriliyor.

Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı payı olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada, verginin toplam oranının yüzde 79 olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak vergi hesabı, üst üste toplayarak değil birbirleri ile çarparak hesaplandığından tüm akıllı telefonlar için bir iPhone 13 mini'nin fiyatında yüzde 96,6 oranında vergi bulunuyor. Biz şimdi, tersine matematik işlemleriyle iPhone 13 modellerinin önce gümrüğe geliş fiyatlarını, sonra da Apple Türkiye'nin bir adet iPhone 13 satışından ne kadar kar ettiğini hesaplayacağız.

iPhone 13 mini

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 4.846 TL (yaklaşık 576 dolar) ("Ürünün Türkiye'ye giriş fiyatının yüzde 96,6'sı, yani 4.682 TL'si vergiyse, ürünün gümrüğe giriş fiyatı nedir?" sorusunun matematiksel hesabına göre)

4.846 TL (yaklaşık 576 dolar) ("Ürünün Türkiye'ye giriş fiyatının yüzde 96,6'sı, yani 4.682 TL'si vergiyse, ürünün gümrüğe giriş fiyatı nedir?" sorusunun matematiksel hesabına göre) Vergi: 4.682 TL

4.682 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.471 TL

1.471 TL Satış Fiyatı: 10.999 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.084 TL (yaklaşık 600 dolar)

5.084 TL (yaklaşık 600 dolar) Vergi: 4.912 TL

4.912 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.003 TL

2.003 TL Satış Fiyatı: 11.999 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.560 TL (yaklaşık 660 dolar)

5.560 TL (yaklaşık 660 dolar) Vergi: 5.371 TL

5.371 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.068 TL

3.068 TL Satış Fiyatı: 13.999 TL

iPhone 13

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.096 TL (yaklaşık 604 dolar)

5.096 TL (yaklaşık 604 dolar) Vergi: 4.923 TL

4.923 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.980 TL

1.980 TL Satış Fiyatı: 11.999 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.334 TL (yaklaşık 632 dolar)

5.334 TL (yaklaşık 632 dolar) Vergi: 5.153 TL (yüzde 96,6)

5.153 TL (yüzde 96,6) Apple Türkiye'nin karı: 2.512 TL

2.512 TL Satış Fiyatı: 12.999 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.810 TL (yaklaşık 690 dolar)

5.810 TL (yaklaşık 690 dolar) Vergi: 5.613 TL

5.613 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.576 TL

3.576 TL Satış Fiyatı: 14.999 TL

iPhone 13 Pro

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 7.449 TL (yaklaşık 883 dolar)

7.449 TL (yaklaşık 883 dolar) Vergi: 7.196 TL

7.196 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.354 TL

1.354 TL Satış Fiyatı: 15.999 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 7.706 TL (yaklaşık 913 dolar)

7.706 TL (yaklaşık 913 dolar) Vergi: 7.444 TL

7.444 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.849 TL

1.849 TL Satış Fiyatı: 16.999 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.218 TL (yaklaşık 975 dolar)

8.218 TL (yaklaşık 975 dolar) Vergi: 7.939 TL

7.939 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.842 TL

2.842 TL Satış Fiyatı: 18.999 TL

1 TB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.928 TL (yaklaşık 1.058 dolar)

8.928 TL (yaklaşık 1.058 dolar) Vergi: 8.625 TL

8.625 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.446 TL

3.446 TL Satış Fiyatı: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.103 TL (yaklaşık 960 dolar)

8.103 TL (yaklaşık 960 dolar) Vergi: 7.828 TL

7.828 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.068 TL

2.068 TL Satış Fiyatı: 17.999 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.363 TL (yaklaşık 990 dolar)

8.363 TL (yaklaşık 990 dolar) Vergi: 8.079 TL

8.079 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.557 TL

2.557 TL Satış Fiyatı: 18.999 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.883 TL (yaklaşık 1.053 dolar)

8.883 TL (yaklaşık 1.053 dolar) Vergi: 8.581 TL

8.581 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.535 TL

3.535 TL Satış Fiyatı: 20.999 TL

1 TB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 9.605 TL (yaklaşık 1.140 dolar)

9.605 TL (yaklaşık 1.140 dolar) Vergi: 9.279 TL

9.279 TL Apple Türkiye'nin karı: 4.115 TL

4.115 TL Satış Fiyatı: 22.999 TL

*Yukarıda belirtmiş olduğumuz gümrükten giriş fiyatı ve Apple Türkiye'nin kar payı miktarlarının herhangi bir resmi açıklamada paylaşılmadığını, tamamen Apple'ın açıklamış olduğu vergiler dahilinde kendi yapmış olduğumuz hesaplamalarla elde ettiğimiz değerler olduğunu ve bir kesinlik içermediğini belirtelim.

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