Hangi iPhone 13 Modeli İçin Kaç TL Vergi Ödüyoruz?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 14 Eylül (dün) saat 20:00'de gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde iPhone 13 ailesini, iPad mini'yi ve yeni Watch Series 7'yi duyurdu. Şirketin yaptığı duyuru üzerine Türkiye'de güncellenen internet sitesi, bu kez tüketicilerin vakit kaybetmeden yeni fiyatlardan haberdar olmasını sağladı. Ayrıca, bu güncelleme sonrası iPhone SE'nin fiyatına zam yapıldığını da sizlerle paylaşmıştık.
Yeni Apple ürünlerinin en çok dikkat çeken yanları, hiç şüphesiz fiyatları oldu. Şirket, yenilediği akıllı telefon modellerine zam yapma ihtiyacı hissetmedi. Bu bağlamda, iPhone 13 ailesinin ABD fiyatları, iPhone 12 ailesi ile aynı tutuldu. Şimdi sizlerle, Türkiye'de çokça tartışılan bir konuya parmak basacağız. Herhangi bir iPhone 13 modelinden Apple Türkiye ne kadar kazanıyor ve tüketiciler olarak ne kadar vergi ödüyoruz?
İşte iPhone 13 modellerinin Türkiye'ye giriş fiyatı, vergisi ve kar marjı
İçeriğimize devam etmeden önce, nasıl bir hesaplama yapacağımızdan bahsedelim. Apple Türkiye, internet sitesinde her bir telefon için istenen tutarın vergisi, açık bir şekilde bildiriyor. Bir örnekle; iPhone 13 mini'nin 10 bin 999 TL'lik fiyatının 4.682 TL'si, doğrudan vergi olarak Apple resmi sitesinde gösteriliyor.
Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı payı olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada, verginin toplam oranının yüzde 79 olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak vergi hesabı, üst üste toplayarak değil birbirleri ile çarparak hesaplandığından tüm akıllı telefonlar için bir iPhone 13 mini'nin fiyatında yüzde 96,6 oranında vergi bulunuyor. Biz şimdi, tersine matematik işlemleriyle iPhone 13 modellerinin önce gümrüğe geliş fiyatlarını, sonra da Apple Türkiye'nin bir adet iPhone 13 satışından ne kadar kar ettiğini hesaplayacağız.
iPhone 13 mini
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 4.846 TL (yaklaşık 576 dolar) ("Ürünün Türkiye'ye giriş fiyatının yüzde 96,6'sı, yani 4.682 TL'si vergiyse, ürünün gümrüğe giriş fiyatı nedir?" sorusunun matematiksel hesabına göre)
- Vergi: 4.682 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.471 TL
- Satış Fiyatı: 10.999 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.084 TL (yaklaşık 600 dolar)
- Vergi: 4.912 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.003 TL
- Satış Fiyatı: 11.999 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.560 TL (yaklaşık 660 dolar)
- Vergi: 5.371 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.068 TL
- Satış Fiyatı: 13.999 TL
iPhone 13
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.096 TL (yaklaşık 604 dolar)
- Vergi: 4.923 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.980 TL
- Satış Fiyatı: 11.999 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.334 TL (yaklaşık 632 dolar)
- Vergi: 5.153 TL (yüzde 96,6)
- Apple Türkiye'nin karı: 2.512 TL
- Satış Fiyatı: 12.999 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.810 TL (yaklaşık 690 dolar)
- Vergi: 5.613 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.576 TL
- Satış Fiyatı: 14.999 TL
iPhone 13 Pro
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 7.449 TL (yaklaşık 883 dolar)
- Vergi: 7.196 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.354 TL
- Satış Fiyatı: 15.999 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 7.706 TL (yaklaşık 913 dolar)
- Vergi: 7.444 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.849 TL
- Satış Fiyatı: 16.999 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.218 TL (yaklaşık 975 dolar)
- Vergi: 7.939 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.842 TL
- Satış Fiyatı: 18.999 TL
1 TB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.928 TL (yaklaşık 1.058 dolar)
- Vergi: 8.625 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.446 TL
- Satış Fiyatı: 20.999 TL
iPhone 13 Pro Max
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.103 TL (yaklaşık 960 dolar)
- Vergi: 7.828 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.068 TL
- Satış Fiyatı: 17.999 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.363 TL (yaklaşık 990 dolar)
- Vergi: 8.079 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.557 TL
- Satış Fiyatı: 18.999 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.883 TL (yaklaşık 1.053 dolar)
- Vergi: 8.581 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.535 TL
- Satış Fiyatı: 20.999 TL
1 TB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 9.605 TL (yaklaşık 1.140 dolar)
- Vergi: 9.279 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 4.115 TL
- Satış Fiyatı: 22.999 TL
*Yukarıda belirtmiş olduğumuz gümrükten giriş fiyatı ve Apple Türkiye'nin kar payı miktarlarının herhangi bir resmi açıklamada paylaşılmadığını, tamamen Apple'ın açıklamış olduğu vergiler dahilinde kendi yapmış olduğumuz hesaplamalarla elde ettiğimiz değerler olduğunu ve bir kesinlik içermediğini belirtelim.
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