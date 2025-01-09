Endonezya, Apple'ın 1 milyar dolar yatırım sözüne rağmen iPhone 16 yasağını kaldırmayacak. Hükûmet, şirketin iPhone bileşenlerini ülkede üretmesini istiyor.

Endonezya hükûmeti, ekimde alınan bir kararla ülkede iPhone 16 ve Apple Watch 10 satışını yasaklamıştı. Yasağın nedeninin ise Apple’ın ülkede yatırım yapmaması olduğu belirtilmişti. Bunun ardından da şirketin sorunu çözmek için ülkeye 1 milyar dolar yatırım yapacağı konuşulmaya başlamıştı.

Bugün ise konu hakkında yeni gelişme yaşandı. Reuters tarafından edinilen bilgiler, 1 milyar dolarlık yatırımın bile yasağın kalkmasına yeterli olmayacağını gösterdi. Hükûmet, çok daha fazlasını talep ediyor.

Yasağın kaldırılması için Apple’dan iPhone bileşenlerini Endonezya’da üretmesi isteniyor

Gelen bilgilere göre hükûmet, Apple’ın iPhone bileşenlerini Endonezya’da üretmesini ve bunun için bir üretim merkezi kurmasını talep ediyor. Aksi takdirde iPhone 16 satış yasağı kaldırılmayacak.

Ayrıca Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita’nın son birkaç günde Apple yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdiği de aktarıldı. Bu toplantılarda, iki tarafın Apple’ın takip cihazı AirTag’in üretimi için ülkede bir tesis kurulmasında anlaştığı ifade edildi.

Yani anlayacağınız iPhone 16’nın Endonezya’daki geleceği hâlâ belirsiz. 1 milyar dolarlık yatırım ihtimaline rağmen hâlâ hükûmetin talepleri sürüyor. Apple’ın nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.

iPhone 16 yasağı aslında Endonezya’daki bir yasaya dayanıyor. Bu yasa, yabancı şirketlerin faaliyet göstermesi için ürünlerinin %40’ının yerel olmasını gerektiriyor. Şirketler, bu gereklilikleri ya ürünleri ve yazılımları yerel olarak üreterek ve geliştirerek ya da Ar-Ge merkezleri kurarak karşılayabiliyorlar.