Wall Street Journal, Apple'ın geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 ve Apple Watch'lara getirdiği yeni kaza algılama sistemini test etti. Yapılan testlerde Apple Watch Ultra'nın başarılı bir şekilde kazayı algıladığı görülürken, iPhone 14'ün bunu yapamadığı ortaya çıktı.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 ailesini, Apple Watch’ları ve yeni AirPods Pro’yu bizlerle buluşturdu. Telefon ve akıllı saatlerde bulunan en dikkat çekici özelliklerden biri de kaza algılama sistemiydi. Bu özellik, herhangi bir kazanın sonrasında cihazların otomatik olarak yetkililere haber vermesini sağlıyordu.

Özelliğin ne kadar etkili çalıştığı, gerçek hayat kurtarıp kurtarmadığı ise merak konusuydu. Geçen hafta da bir YouTuber, bu konuda bize bir fikir veren bir video çekti. iPhone 14 Pro’nun kullanıldığı bu video, cihazın yaklaşık 10 saniye sonra acil durum uyarısı vererek başarılı bir şekilde çalıştığını ortaya koydu. Ancak yapılan yeni bir test, bunun her zaman gerçekleşmeyeceğini gösterdi.

Apple Watch kazayı tespit etmeyi başarırken iPhone 14 sınıfta kaldı

Wall Street Journal tarafından paylaşılan test videosunda; bir sürücü, iPhone 14 ile birlikte bir Apple Watch Ultra ve Google’ın benzer bir kaza tespit etme özelliğine sahip telefonu Google Pixel ile birlikte iki farklı araca defalarca çarptı. Bunun yanı sıra sürücünün çarptığı araçlara da ayrıca Pixel ve iPhone 14 yerleştirildi.

Yapılan test, sürücünün kolunda bulunan Apple Watch’ın kazayı başarılı bir şekilde algıladığını ortaya koydu. Ancak iPhone, bu araçtaki çarpışmayı tespit edemedi. Ek olarak Pixel, sürücünün yer aldığı otomobildeki kazayı algılamayı başardı.

Öte yandan sürücünün içinde yer almadığı araçta bulunan iPhone ve Pixel de kazayı algılamayı başaramadı. İki numaralı araç ile yapılan denemelerde testi gerçekleştirenler, telefonlara gerçekten bir kaza yaşandığı izlenimini vermek için otomobille birkaç tur attı. Ancak yapılan denemede yine her iki telefonun başarılı olamadığı görüldü.

Wall Street Journal, sonuçlar ile ilgili şirketlere ulaştı. Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda iPhone 14’ün kazayı algılayamamasının nedeninin veri eksikliği olabileceğini ifade etti. Özelliğin neden çalışmadığını tam olarak bilemiyoruz. Apple CarPlay’e bağlı olmaması veya otomobilin yeteri kadar sürülmemesi bu durumun yaşanmasına neden olabilecek faktörler arasında bulunuyor.