Apple, Bir Ürününü Satıştan Kaldırdı ve Yenisinin Gelmeyeceğini Açıkladı

Apple, uzun yıllardır satışta olan ancak son zamanlarda popülaritesi iyice düşen Mac Pro modelini resmen iptal etti. Hâlihazırda satışta olan ürün kaldırıldı, yeni neslin gelmeyeceği açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, telefonlardan bilgisayarlara kadar her türden ürünüyle karşımıza çıkıyordu. Şirketin en güçlü bilgisayarlarından biri olan Mac Pro modelleri de bunlardan biriydi. Ancak bugün, Mac Pro seven kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşandı.

Bir süredir devam eden söylentiler resmen doğrulandı. Öyle ki Apple, Mac Pro cihazının fişini resmen çekti. Mac Pro modelinin resmen Apple’ın sitesinden satıştan kaldırıldığı görüldü. Ayrıca şirket, yaptığı açıklamada yeni bir modelin de gelmeyeceğini doğruladı.

Elveda Mac Pro

İlk olarak 2006’da tanıtılan ve daha sonra yıllarca farklı nesilleriyle karşımıza çıkan Mac Pro, üst düzey bir masaüstü bilgisayardı. Bir iş istasyonu olarak da nitelendirilen bu ürün, en gelişmiş işlemciler ve özelliklerle donatılıyordu. Ancak bu kadar yüksek özellikler nedeniyle fiyatları da uçuk seviyelerdeydi.

Mac Pro, son olarak 2023 yılında M2 çipiyle güncellenmişti. Tasarımı ise 2019 yılından beri değişmiyordu. Bir ara Türkiye’de 1 milyon TL’leri bile geçen ürün, ABD’de de 6.999 dolar gibi çok yüksekten başlayan fiyatlardan satılıyordu. Bu yüzden asla çok popüler bir ürün olamadı.

Son yıllarda Mac Pro’nun yerini daha küçük tasarıma ve Apple’ın daha yeni çiplerine sahip olan Mac Studio almaya başlamıştı. Mac Pro’nun aksine bu ürün daha fazla ilgi görüyordu. Muhtemelen Apple, profesyonel kullanım için Mac Studio’nun varlığı nedeniyle Mac Pro’ya artık gerek olmadığına karar verdi ve bu ürünü iptal etti.

